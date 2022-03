¿Ustedes acabarían con el Esmad?. Esa fue la pregunta que les hicieron a las fórmulas a la Vicepresidencia de la República para que respondieran con un sí o con un no.



Solamente Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo respondieron: sí. Los demás -Rodrigo Lara Sánchez, José Luis Esparza, Marelén Castillo y Carlos Cuartas- respondieron: no.

Rodrigo Lara Sánchez pidió intervenir. “El problema no es el organismo como tal, ni las Fuerzas Militares ni los alcaldes. El problema no es precisamente la institucionalidad. En este país hay personas que pretenden desestabilizar la institucionalidad. Y ese no es el modelo lo que garantiza finalmente una democracia: es la fortaleza de las instituciones en la garantía de los derechos. Y uno de ellos es la vida. Yo también soy víctima, Francia. A mi papá lo mataron”, expresó la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez al recordar a su padre, el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por Pablo Escobar el 30 de abril de 1984.



“Y uno de esos derechos que debe garantizar el Estado es el de la seguridad, que no es de la derecha ni de la izquierda. Yo pienso que el Esmad comete sus errores a título individual. Y lo hemos asociado con las protestas de los estudiantes. Esa historia de los jóvenes muertos por el Estado no se tiene que repetir. No debilitemos más la democracia de este país”, siguió Lara al sugerir, mejor, un esclarecimiento de los crímenes, que no es más del 50 por ciento en este país.



Carlos Cuartas, candidato a la vicepresidencia de Enrique Gómez de Salvación Nacional, dijo: “Si quieren acabar con el Esmad, no les den trabajo. Hagamos protestas, pues son un derecho constitucional. No vandalicemos. No bloqueemos las vías”.



Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández, dijo: “Hay que recobrar la institucionalidad de nuestra Fuerza Pública, pero necesitamos formarlos en derechos humanos, en respeto a la vida. Y este proceso de formación inicia cuando hacemos una selección y los vinculamos y les generamos un proyecto de vida de servicio al país”.



El coronel José Luis Esparza, fórmula de Íngrid Betancourt, estuvo de acuerdo en que el Esmad debe ser reformado en temas como los derechos humanos humanos, pero sobre todo en materia de inteligencia. Reitera que el diálogo y la reconciliación con los manifestantes debe ser una prioridad, aunque reconoce que eso es complicado por el vandalismo y las afectaciones a la propiedad privada. “Estos muchachos no tienen la intención de hacer daño. Eso ocurre por las provocaciones”. Por eso, añade, es importante trabajar en temas como el fortalecimiento de la inteligencia.



Francia Márquez fue tajante al afirmar que el Esmad debe llegar a su fin. “El Esmad terminó convertido en una institución que violenta los derechos humanos de quienes protestan y salen a la calle y que se convirtió en una amenaza para la juventud colombiana que ha salido a las calles a reclamar educación y salud. Es una institución que le saca los ojos a la juventud, que asesina a la juventud”, dijo la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro al enfatizar que el estallido social de los últimos tiempos debió haberse atendido con diálogo y no con represión.



“La gente no sale a la calle porque quiere. Sale a la calle porque hay un gobierno que no da garantías ni derechos a la educación y a la salud. Una institución que no cumple el fin por el que fue creado, violentando derechos fundamentales contemplados en la Constitución, debe reformarse o debe desaparecer”, puntualizó Márquez.



Por su parte, Rodrigo Lara Sánchez coincide en que es necesario defender las libertades de los ciudadanos. Y recordó que estudió en una universidad pública y que salió a protestar y a marchar, pero que nunca cometió ningún acto violento. “Pero una cosa es la protesta y la otra justificar la violencia, el vandalismo y acabar con el país. Entre las libertades que también hay que defender están el derecho a la movilidad, a crear empresa, a trabajar”, insistió la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez. “Colombia está que arde, pero no podemos echarle más leña al fuego”, puntualizó Lara.



Luis Glberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, afirmó que ninguna institución del Estado puede ser ‘ajena’ a una modificación, ni ‘intocable’, sobre todo cuando se ha perdido la confianza. “Hay una gran diferencia entre el Estado y regiones que no tienen Estado. Y por eso lo que hemos acordado con Sergio (Fajardo) es construir confianza entre las instituciones del Estado y las regiones”.