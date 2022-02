En Barranquilla y 10 municipios del Atlántico, las administraciones territoriales no están cumpliendo con regular la propaganda electoral, según informó la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello.



Además de la ciudad, la autoridad encontró que Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Luruaco, Polonuevo, Repelón, Sabanalarga, Santo Tomás, Suan y Tubará presentan fallas en ese sentido.

La jefe del Ministerio Público indicó que la Procuraduría emitió la segunda alarma electoral, “en la que advertimos que en 273 municipios de 20 departamentos no se ha expedido el acto administrativo que regula la propaganda electoral y la sectorización para su fijación”.



Por lo anterior, hizo un llamado a los alcaldes a aplicar las medidas y las sanciones correspondientes para evitar la ocupación de propaganda electoral en espacios públicos no autorizados.



Estas declaraciones de Cabello Blanco se dieron en el desarrollo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la cual celebra sus 50 años en la capital del Atlántico.



La procuradora advirtió que, si los funcionarios no cumplen con lo establecido, se ordenarán las investigaciones correspondientes.



“Es fundamental que los alcaldes y gobernadores cumplan con su función de vigilancia de la transparencia en el ejercicio electoral. Los requerimos para que lo hagan cumpliendo la ley; si no lo hacen como deber ser, actuamos desde la función disciplinaria”, resaltó.

Mesa de trabajo por ocupación de tierras

Asimismo, Margarita Cabello anunció que este viernes se llevará a cabo una mesa interinstitucional de seguimiento con todas las autoridades sobre la problemática de ocupación ilegal de tierras en el departamento.



“Desde el pasado mes de noviembre, cuando adelantamos la audiencia pública en la que escuchamos a más de 25 denunciantes de ocupación ilegal de predios, hemos venido trabajando muy fuerte con todas las instituciones como Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Notariado y Registro, Oficinas de Instrumentos Públicos y Policía, entre otras”, dijo la procuradora.



Por ello, agregó que en las próximas horas van a socializar los primeros resultados y las acciones a seguir para continuar en la estrategia de solucionar el problema de tierras ilegales.



