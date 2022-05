El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó en la mañana de este martes ante el video de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quien publicó un video en un carro en el que dice que "el cambio, en primera".



La pieza visual coincide con la búsqueda por parte de los militantes del Pacto Histórico de buscar ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta. Además de Quintero, varios funcionarios de la alcaldía han puesto en sus redes sociales el mensaje.



"Los jóvenes de hoy que son frenteros y el alcalde de Medellín será la excepción", escribió el expresidente en sus redes sociales con el video del alcalde.



Quintero publicó el video horas después de anunciar que funcionarios de su administración renunciaban a sus cargos para sumarse a la campaña presidencial de Gustavo Petro.



Se trata de Juliana Colorado Jaramillo; Carlos Mario Mejía y Eleonora Betancur. “Tres grandes compañeros que trabajaron por la Medellín Futuro, ahora se van a construir un mejor país. Muchos éxitos”, dijo el alcalde.



“El viernes me presentaron su renuncia para dar un paso adelante, para liderar. Tres personas que han sido fundamentales para este equipo, que han estado desde el día cero de nuestro gobierno, personas que vamos a extrañar mucho en la Alcaldía pero que sabemos que le van a servir muchísimo al país”, dijo el mandatario local.



Previamente, se apartaron de su cargo otros colaborares de Quintero. Uno de ellos es Juan Carlos Upegui, primo de Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, quien ha dicho que en su casa todos van a votar por Petro.



Además de él, también renunciaron Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo. Todos ahora están en la campaña del Pacto Histórico en Medellín, una de las ciudades, donde según las encuestas, su rival Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia, tiene mayor intención de voto.



La estrategia, entonces, sería buscar fortalecer a la campaña de Petro y ahora, se infiere, con una intención: ganar en primera vuelta.



POLÍTICA