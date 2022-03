Los escándalos que rodearon su campaña y el no participar en los debates, al final le pasaron la cuenta de cobro a Alejandro Char, quien este domingo le dijo adiós a su intención de llegar a la Presidencia de la República, tras perder las elecciones de la coalición 'Equipo Colombia'.



A las 7 p. m., cuando la Registraduría había informado esta coalición tenía 2'969.254 votos, Federico Gutiérrez sumaba 1'620.493, mientras Char estaba por los 497.376.

“Los escándalos que trascendieron lo nacional, además de una campaña que no paso de las redes sociales (no fue a los debates). Muestran un resultado no muy positivo”, manifestó el profesor universitario y director de la Fundación Foro Costa Atlántica, Diógenes Rosero.

Acabamos de llegar a Bogotá y vamos hacia el hotel Dann Carlton, a la sede de @FicoGutierrez, nuestro compañero de este gran Equipo por Colombia. pic.twitter.com/xS0xf6XzbS — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 13, 2022

El no asistir a los debates con los otros candidatos fue golpeando la imagen del exalcalde de Barranquilla, que centró su proyecto en las obras realizadas en la capital del Atlántico durante sus dos administraciones.



“Muchos querían verlo debatir, pero no le permitió a la ciudadanía conocer y contrastar su posible agenda de gobierno”, sostuvo el analística político y profesor universitario Alejandro Blanco.

Char explicó que no asistía a los debates porque prefería estar en la calle con la gente y que aún no era candidato oficial para estar apareciendo en debates.



Sobre los escándalos con la prófuga de la justicia Aida Merlano, aseguró que todo estaba en manos de la justicia y que esperaba que en los estrados judiciales se aclarara todo el embarazoso caso, en el que se vio salpicado por denuncias de compra de votos y luego su relación amorosa con la exsenadora.



Blanco considera que los resultados de Char demuestran que su liderazgo aún se mantiene sólo en lo regional, es decir, “su proyección y liderazgo nacional aún es poco representativa. Esto demuestra que en las elecciones presidenciales prima el voto de opinión”, puntualizó.



A esta hora, se espera que Char llegue a la sede de Gutiérrez en Bogotá.

