Luis Guillermo Echeverri, exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque en las elecciones de 2018, negó el ingreso de 6.000 millones de pesos mencionados por la congresista prófuga Aida Merlano.



"No es cierto, la campaña de Iván Duque nunca recibió nada de ningún señor Gerlein ni de los Char, ni de la señora Merlano, ni nada que tenga que ver con recursos públicos”, aseguró él.



Echeverry, en diálogo con RCN Radio, explicó que para donar a una campaña la gente tiene que dar una declaración juramentada sobre el origen de los recursos.



“Si la persona incurre en falsedad se mete en un gran problema, pero esta campaña tenía 17 controles, cuenta única, solamente yo autoricé las platas”, manifestó.



El exgerente de la campaña de Duque aseguró en la emisora que ellos presentaron todas las cuentas y que "tenemos las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las tres campañas".



“Tenemos además las resoluciones de las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una compañía privada que mandaron a investigarnos y también en la Comisión de Acusación del Senado sobre el manejo de los dineros de la campaña. También se declaró ante la Fiscalía en un proceso que ha sido público”, añadió.



Video: Aida Merlano en audiencia La excongresista responde ante la Corte Suprema por presunta violación de topes electorales.

“Todo se declara en tiempo real y está absolutamente claro. Además, tuvimos topes en la campaña que no pasaron los 50 millones por persona natural en la consulta, no pasaba los 80 millones en la primera vuelta y en la segunda vuelta no se le recibió un peso a nadie porque todo se financió con la reposición de votos, créditos bancarios y un crédito del partido. Eso fue todo lo que se recibió”, explicó.



“Parece que la misma plata rinde varias veces en la imaginación de la señora Aida Merlano, porque dice que se la entregaban a la campaña de Vargas Lleras y después dice que se la entregaron a la de Duque y esas cifras se tienen que ver por algún lado, como así que $6.000 millones o $18 mil millones, por lo que la señora es bastante imaginativa”, dijo Echeverri.



Sus declaraciones coinciden con las del presidente Duque quien, además, también cuestiona las versiones de Merlano por hallarse en Venezuela.



"La campaña mía, que se manejó con tanto rigor y que ha respondido a toda suerte de preguntas, fue no solamente liberada de cualquier cargo del Consejo Nacional Electoral, sino también en la Comisión de Acusaciones del Congreso. Aquí lo que hay es una manipulación. Es muy curioso porque la señora fue condenada por la Corte Suprema en septiembre del 2019 y solamente vino a atacarme a mí cuando pusimos en marcha un operativo para su recaptura una vez ella se fugó de las autoridades colombianas", explicó Duque en esa emisora.



Este martes se reanudó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el juicio oral contra la excongresista por la presunta comisión del delito de violación de topes de campañas electorales.



Se trata de un segundo proceso penal que está derivado con los mismos hechos de corrupción electoral por los que fue condenada a 11 años y 4 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas de fuego, en relación con la existencia de un entramado criminal para la compra de votos.



En esta diligencia judicial, ella añadió que 6.000 millones de pesos fueron entregados por Julio Gerlein a la campaña del entonces candidato Duque.



“Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial del candidato Duque al que se entregaron de esos 18 mil millones de pesos, 6.000 millones que le terminó entregando Julio (Gerlein) a él, del dinero que no le pagó a Alejandro Char y que dijo que estaba al día en cuanto a las deudas de su comisión”, dijo Merlano.



Luego de los señalamientos el magistrado del caso le tomó juramento a Merlano y le advirtió de las consecuencias que podría tener si no dice la verdad y le preguntó si se ratifica en los señalamientos contra terceros.



"He dicho la verdad me ratifico y me comprometo a entregar las pruebas de los hechos que aquí he narrado", respondió Merlano.



