Uno de los propósitos de Agmeth Escaf, el nuevo representante a la Cámara por el Atlántico, es acabar los contratos de prestación de servicio.



“Trabajaremos por los derechos laborales”, dijo quien logró la curul a través de la lista cerrada del Pacto Histórico, cuya popularidad del líder natural Gustavo Petro, el candidato a la presidencia, permitió sacar en el departamento 143.779 votos.



(También: Desgaste de Cambio Radical afectó aspiraciones de César Lorduy al Senado)



Escaf es barranquillero, de 49 años, padre de tres hijos, cuya popularidad no es precisamente por su trabajo como político, sino como artista y presentador de televisión, con un destacado trabajo en los canales nacionales.

En los últimos años regresó a su tierra natal, donde apareció en los magazines y transmisiones del canal regional de televisión Telecaribe.

(Lea: La reflexión de Alejandro Char tras los resultados de la jornada electoral)



También se le vio cerca de la administración de Alejandro Char. Por eso para muchos fue una sorpresa cuando entró a encarar al exalcalde de Barranquilla durante un rifirrafe con Petro en las redes sociales.



Para algunos analistas políticos no fácil ubicar en una línea ideológica a Escaf, puesto que en su vida pública como actor de televisión no se le vio actividad política.



(Le puede interesar: Pico y placa en la Vía 40 por montaje de palcos del Carnaval de Barranquila)



El politólogo Alejandro Blanco Zúñiga recuerda que desde el inicio de la Campaña del Pacto Histórico en el Atlántico por las curules en la Cámara de Representantes generó todo tipo de reacciones en el interior de esta organización política. La puja más fuerte fue por la cabeza de la lista, entre Miguel Ángel del Río y Agmeth Escaf.



“Esto de una u otra manera abrió grietas en el interior del Pacto Histórico en el Atlántico bajo el entendido de que algunos sectores acusaban a Escaf de ser un ‘Manguito’. Es preciso mencionar que Escaf jamás se ha destacado por tener posturas políticas de izquierda. Más aún si tenemos en cuenta que en otrora apoyó a los Char”, enfatizó.

Los temas sobre los que trabajará

EL TIEMPO logró contactar a Escaf y conocer cuáles serían sus propuestas en algunos temas de relevancia nacional.



Sobre la reactivación económica, luego de la pandemia, y ante una eventual periodo de inflación, aseguró que con en el Pacto Histórico “vendrá una política encaminada a darle la mano a las Mipymes y sacarlas adelante”.

Si por algo toca empezar, es por ahí. Un departamento con el río Magdalena y sin agua es un despropósito FACEBOOK

TWITTER

Ante una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno, enfatizó que estar de acuerdo con la posición de Petro en crear una renta presuntiva para todas esas “fortunas que se van a esconder en paraísos fiscales y aumentar el impuesto predial a todos esos terratenientes con muchísimas hectáreas, especialmente cuando son tierras fértiles que las mantienen improductivas”.



En temas sobre una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios, señaló que personalmente no cree que bajar salarios resuelva problemas, pero sí que los congresistas en general tienen demasiados privilegios: “¿por qué los congresistas gozan de 4 meses de vacaciones? Eso es lo que debe cambiar. ¿Por qué no pueden pagar su propia gasolina, manejar sus propios carros y pagar su propio celular?”.



(No deje de leer: El nuevo estadio de fútbol que lleva el nombre de una leyenda de Junior)



En cuanto a proyectos regionales, Escaf se compromete a trabajar por los servicios públicos dignos. “La mayoría de municipios carecen de acueducto, alcantarillado y agua potable. La energía eléctrica, además, es un servicio muy costoso y muchas veces impagable para los hogares atlanticenses. Si por algo toca empezar, es por ahí. Un departamento con el río Magdalena y sin agua es un despropósito”, puntualizó.

BARRANQUILLA