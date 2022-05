El reciente apoyo anunciado por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a la campaña de Gustavo Petro va en línea con los deseos de otros líderes de izquierda de Iberoamérica para que el candidato del Pacto Histórico llegue a la presidencia de Colombia. Anterior al del líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, fue el de expresidente uruguayo Pepe Mujica quien dijo que lo hacía, entre otras razones, porque “ahí está la esperanza”.

La pregunta que gravita en el ambiente, sin embargo, cuál puede ser el apoyo que le brinde Zapatero a un hipotético gobierno de Petro.



Zapatero, que acompañó a Petro y a su familia al estreno del documental que narra partes de la vida íntima del candidato, y que tuvo además reuniones con personas de su confianza como María José Pizarro, Roy Barreras, David Racero e Iván Cepeda, se mostró entusiasta:



“Petro encarna la figura del cambio en Colombia. De un cambio que advierto histórico y que va a contribuir con ese resurgimiento que Latinoamérica está esperando”.



Precisamente, la región ha sido una de las preocupaciones de Zapatero, en especial su propósito para que Venezuela recupere la democracia. Un papel en el que ha invertido un enorme esfuerzo, aunque con resultados poco satisfactorios.



"La determinación diplomática de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela es inversamente proporcional a sus logros. Tras 40 viajes y seis años de misión, el expresidente español no está más cerca de frenar la deriva autoritaria del régimen o de aliviar la situación de los venezolanos", escribió en sus páginas un artículo de The New York Times.



"No hay motivo para dudar de la sinceridad de Zapatero en su propósito de recuperar la convivencia democrática en Venezuela. Pero tampoco los hay para creer que haya regresado de sus viajes con nada salvo una valiosa lección sobre cómo no negociar con el autoritarismo. Su estrategia de apaciguamiento y diplomacia cándida ha ofrecido a Nicolas Maduro legitimidad sin apenas contraprestaciones, una combinación conveniente para un líder decidido a perpetuarse en el poder", agregó el rotativo estadounidense.



En caso de que Petro llegue a la presidencia habrá restablecimiento de relaciones bilaterales con Venezuela.



"Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, dijo Petro hace unos días en la capital de Norte de Santander.



La frontera está cerrada desde el año 2015 por orden de Nicolás Maduro. Luego el presidente Iván Duque lideró una campaña internacional para que instaurar la democracia en ese país. El mandatario colombiano llegó a decir que "las horas de Maduro estaban contadas" en parte al impulso de una estrategia que él llamó "el cerco diplomático".



Las relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 de febrero de 2019. Desde entonces las relaciones entre la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores han estado marcadas por la hostilidad verbal.



Es evidente que, en ese propósito, Petro necesitará tender puentes para que los canales de comunicación vuelvan a la normalidad. ¿Zapatero jugará un papel protagónico?



Uno de los anfitriones de Zapatero en Colombia fue el expresidente liberal Ernesto Samper Pizano quien es un defensor de las relaciones entre los países de la región.



De hecho, Samper se ha opuesto, por ejemplo, a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de no invitar a los líderes de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la próxima Cumbre de las Américas.



La cumbre, que se realizará en Los Ángeles a principios de junio, estará centrada en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental, aunque también tratará la migración irregular, el cambio climático y los esfuerzos para garantizar un equitativo a medida que la región emerge de la pandemia de Covid-19.



Estados Unidos ha hecho saber que ni el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua ni Miguel Díaz-Canel de Cuba formarían parte del evento con el argumento de que la mayoría de los países de la región los que se consideran antidemocráticos.



Ante esta postura se opone el presidente de México Manuel López Obrador.



"Valiente el anuncio de @lopezobrador_de que no asistirá a la Cumbre de las Américas, convocada por Biden, si no invitan a Cuba. ¿Qué sentido tiene después de una pandemia, que el anfitrión de una fiesta que es de TODOS, se reserve el derecho de prohibir la entrada a algunos?", dijo Samper en sus redes sociales.



En este contexto, un triunfo de Petro modificará también el panorama geopolítico de la región. Jairo Libreros, analista político, cree que Zapatero "seguro será el amigable componedor para el restablecimiento a de las relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela".



Libreros considera que si bien los resultados de Zapatero para Venezuela cediesen en su propósito autoritario generan controversia, en Miraflores aún lo escuchan con atención por lo que tiene las puertas abiertas.



Es más, para este docente de la Universidad Externado en un posible gobierno de Petro, Zapatero podría ser, además, clave en dos aspectos trascendentales. "Uno, será el portavoz internacional del Gobierno Petro, especialmente para lograr el apoyo en Europa por parte de sus pares que estén en la socialdemocracia o en la izquierda internacional"



y "dos, "será la cabeza de los acercamientos a proceso de paz o de sometimiento a la justicia con alzados en armas o del crimen organizado".



Zapatero, fue presidente del Gobierno de España, elegido por dos mandatos y dejó el cargo el 21 de diciembre de 2011. Desde entonces se ha dedicado a fortalecer la democracia y las instituciones en países que lo necesitan.



Su interés por Colombia, en general, es natural; y por la figura de Petro, en particular, es evidentes. De hecho, en los últimos meses se han encontrado en un par de ocasiones.



Sin embargo, sus críticos consideran que en el caso de Venezuela su trabajo es cuestionable. Así, por ejemplo, el diario EL MUNDO de Madrid dice:



"El antiguo líder del PSOE suele acudir a los llamados de Maduro en Caracas en los momentos más peliagudos, ya sea para apoyar las elecciones del fraude el año pasado como para dar su visto bueno a las negociaciones con la falsa oposición, la denominada Mesa del Diálogo. Zapatero es el principal aliado de la causa revolucionaria en Europa y también defiende las tesis chavistas en el seno del Grupo de Puebla, que reúne a izquierdistas, populistas y revolucionarios del continente".



