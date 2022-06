En caso de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández gane las elecciones del próximo 19 de junio, el escritor colombiano William Ospina estaría al frente del Ministerio de Cultura. Esto le dijo a EL TIEMPO sobre un eventual trabajo suyo en esta cartera.



¿Cuál sería su papel en el Ministerio de Cultura? ¿Cuál sería su objetivo allí?

En primer lugar creo que sería necesario solicitar unos recursos verdaderamente dignos de la cultura y del medio ambiente en caso de que se tome la decisión por parte del gobierno, no de fusionar, sino de aliar esas carteras para asumir los desafíos culturales que tiene la lucha por el medio ambiente. Pero son tantas las tareas pendientes, la verdad es que la cultura vive un poco marginada o muy marginada, los gestores culturales de todo el país tienen que luchar por un mínimo de recursos para dedicar a su labor. Claro que eso tiene que ver con recursos, por un lado, pero por otro lado tiene que ver con la importancia que se le concede realmente a la cultura como expresión máxima de una sociedad. Es un tema que tiene que ver con la convivencia, con la memoria profunda, con la identidad, con el orgullo con el que cada ciudadano participa de la vida pública y se siente vocero de su historia, de su territorio. Habrá que plantearse preguntas profundas sobre la relación de la cultura con el territorio, con las comunidades, no la cultura como algo que se le lleva a la gente para entretenerla, sino la cultura como lo que la gente sabe crear y sabe hacer. La recuperación de grandes iniciativas que se han vivido a lo largo del tiempo y que se han abandonado cuando eran tan valiosas. El Estado no está aquí para dirigir la cultura sino para reconocerla, valorarla, estimularla y difundirla.

Rodolfo Hernández ha dicho que pretende fusionar el Ministerio de Cultura y Medio Ambiente, ¿usted está de acuerdo con esto?

A mí me parece que es fundamental. Hasta ahora hemos entendido los temas del medio ambiente como asuntos de expertos y de técnicos que se manejan desde oficinas. Y hay una cuestión técnica que es indudable allí y hay unas tareas específicas. Pero la lucha por el cambio climático es una lucha por un cambio cultural gigantesco de la sociedad, porque somos nosotros los que estamos permitiendo que con nuestro consumo de combustibles fósiles, de plásticos, la relación con la alimentación y la naturaleza, que se de este saqueo desbordado de los recursos y que estemos arrasando el territorio. Entonces es fundamentalmente una tarea cultural. La defensa del medio ambiente tiene que dejar de ser una cuestión solo de expertos y convertirse en parte de la agenda de la vida cotidiana de millones de personas. Eso no supone abandonar las tareas específicas que el Ministerio de Cultura tiene o el Ministerio del Medio Ambiente tiene. A mí no me interesa ni siquiera hablar de fusión, no creo que se trate de eso y no sé finalmente si el ingeniero gana las elecciones qué decisión tomará con respecto a la manera como se manejan esos Ministerios. Lo que yo si estoy convencido es que si yo participara en el Ministerio de Cultura o en ambos, mi convicción principal es que la cultura no puede ser solamente unas cuantas tareas artísticas de unos sectores de la sociedad sino que tiene que ser una cultura de la convivencia, de la reconciliación con la naturaleza, un esfuerzo para que las nuevas generaciones conozcan el territorio, lo representen y sean voceros de esta tierra tan privilegiada que tenemos y que nuestra cultura dialogue por fin profundamente con el mundo.

William Ospina, hará parte de la fiesta de las letras, con la obra 'Lo que está pasando en Colombia'.

Usted sería entonces el encargado de ambas carteras, ¿en temas de medio ambiente cuál será su objetivo?

Todas las cosas están entrelazadas. La lucha contra el cambio climático difícilmente en nosotros puede ser algo más que una tarea cultural. Los mayores alteradores del clima en el mundo son los Estados Unidos, la Unión Europea, la China, la India, Rusia, las emisiones de gases de efecto invernadero de esos países son verdaderamente descomunales y nuestra participación en eso es mínima en términos de contaminación y alteración del clima. Pero nosotros somos las primera víctimas del cambio climático porque nuestra región, que es la más biodiversa del mundo, más exuberante, es también la más frágil, la que más se afecta con al menos alteración de un grado o grado y medio de la temperatura del planeta. Entonces a nosotros nos toca fundamentalmente dar la señal de alarma porque otros países no se dan cuenta tan inmediatamente de las grandes catástrofes que estamos causando sobre el clima. Dar la señal de alarma y dar ejemplo sobre una nueva manera de relacionarnos con el medio ambiente. También hay un montón de tareas que tienen que ver con impedir el modo como están arrasando la selva amazónica, como están convirtiendo en potreros de ganado lo que era la fábrica de oxígeno de este planeta. La manera como están arrasando nuestros páramos, como estamos destruyendo los glaciares. Colombia, que es un manantial de agua dulce para el mundo, está permitiendo la destrucción de todos esos recursos. Hay que ver cómo bajan los bosques talados en el Chocó por los ríos para ser exportados por los piratas desde los puertos, sin que nadie le ponga control a todo eso. Y evidentemente ese control tiene que ser un control del Estado pero no va a ser solamente un control policial, vamos a comprometer realmente a la ciudadanía a un ejercicio de protección de la naturaleza, de recuperación de las cuencas y protección de los manantiales, que vayan más allá de lo que hacen unos despachos.

Usted dijo que el Ministerio de Cultura es uno de los que tiene menos presupuesto entre las otras carteras. ¿De dónde saldrían más recursos teniendo presente que el candidato Hernández ha hablado en múltiples ocasiones de su política de austeridad?

Yo creo que todos los gobiernos hasta ahora han permitido algo que a mí me parece una aberración y es que el presupuesto que se dedica a Defensa es de 40 billones de pesos y los presupuestos sumados del Ministerio de Cultura y de Medio Ambiente no suman 1 billón. Eso revela una desproporción inaudita. Nadie negará la gran importancia que tiene la defensa del territorio y todo esto. Lo raro es que nos sintamos inseguros, lo raro es que a pesar de esos presupuestos no sintamos que el territorio está siendo verdaderamente protegido. Un incremento de los recursos para la cultura y el medio ambiente es fundamental. Yo mismo creo que no aceptaría el cargo en ninguno de esos dos Ministerios si no viera que hay un compromiso real y profundo por un cambio de los recursos. Aunque no creo que se trate solamente de los recursos. Y por supuesto que si se habla de austeridad donde menos podemos hablar de austeridad es en los Ministerios donde prácticamente no se les ha destinados recursos nunca. Hay otros campos en los que la austeridad tiene que hacerse mucho más visible y por supuesto que en estos temas de la cultura y el medio ambiente los recursos obran unos efectos transformadores, enormes, si por fin se los toma en cuenta, que hasta ahora no se los ha tomado en cuenta suficientemente.

