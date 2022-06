La divulgación de una serie de videos en los que varios miembros de la campaña de Gustavo Petro discuten estrategias para atacar y desacreditar a sus rivales provocó una inesperada tormenta política a solo diez días de la segunda vuelta presidencial.



Las grabaciones, reveladas el miércoles por Semana, EL TIEMPO y el periodista Gustavo Gómez, tienen en Roy Barreras a su máximo protagonista. El senador electo del Pacto Histórico habla desde los planes para afectar a los adversarios hasta cómo mitigar el impacto de las visitas de dirigentes de la colectividad a cárceles para hablar con extraditables.

“Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables. En los pabellones se reunieron (…) eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora como cuando tu estallas controladamente un explosivo, la campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones”, se le escucha decir a Barreras.



El debate, sin embargo, se centró en el contenido. Por ejemplo, en uno de los videos, que parece grabado antes de las consultas interpartidistas de marzo, se ve y se oye a Barreras advirtiendo que Alejandro Gaviria, entonces aspirante presidencial, es “una amenaza electoral” y dice que hay que ocuparse de desmontar esa amenaza.



Dice también que no tiene que ser Petro el que lo ataque y señala que él lo puede hacer. En otro video, el senador plantea que hay que “dividir al centro y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable”, pueda sobrevivir para que afecte la votación del centro. Además, señala que hay que “presionarlo” para que acepte competir con Petro.



En otro se ve a algunos congresistas en el momento en el que aparentemente Barreras les cuenta que dirigentes de la coalición han estado en las cárceles, más exactamente en el pabellón de extraditables, ofreciéndoles la no extradición a Estados Unidos. Y a esto se suma que hay reportes de cuál fue el plan de la campaña de Petro para atacar a Federico Gutiérrez y vincularlo con el narcotráfico.



Si bien se podría decir que la mayoría de los videos conocidos no rayan en lo penal, sí evidencian que desde la campaña del Pacto Histórico se diseñó una guerra sucia para afectar a otras de las candidaturas. “Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros”, se le escucha en una de las grabaciones a Sebastián Guanumen, quien hace parte del Pacto Histórico (ver nota siguiente página).



Hasta ahora se habían notado los frecuentes ataques entre las campañas y las quejas de algunos, como el propio Rodolfo Hernández, quien ha dicho que hay “una gavilla” para cuestionarlo y que Petro utilizaba sus bodegas para atacarlo.



Y aunque desde el Pacto han insistido en que son una campaña decente y diferente a las demás, precisamente en uno de los videos que se conoció, Barreras señala que hay que “fabricar las diferencias” y “preparar contradicciones”.



Tras conocerse estas grabaciones, lo primero que plantearon desde la campaña del Pacto Histórico es que se trató de chuzadas de las comunicaciones internas. Son varios los videos, en distintos escenarios y algunos son de reuniones de Zoom.



“No nos asusta ni cinco”, dijo Petro sobre el escándalo. Pidió, incluso, publicar el contenido íntegro del material audiovisual. Y en caso, argumentó, de que haya una acción delictiva, “estoy dispuesto a renunciar a mi campaña si eso sucede”, afirmó.



'Chuzaron nuestra campaña'

“Es obvio: nuestra campaña está siendo chuzada e infiltrada ilegalmente. Por menos se cayó un gobierno y un partido derecha en Watergate (...) Chuzaron nuestra campaña. Esa es la verdadera guerra sucia. Sin embargo, en las múltiples grabaciones ilegales no hay ningún acto ilegal ni ningún ‘plan extraño’. Conversaciones de estrategia, analizando competidores, escenarios y acciones como hacen todas las campañas en el mundo”, agregó el congresista.



Sin embargo, dentro del mismo Pacto Histórico hay voces inconformes, como la del senador Gustavo Bolívar, quien tras conocer las grabaciones dijo: “Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción, el cambio se hace de manera decente o no lo es”, expresó en sus redes.



Alfonso Prada, jefe de debate, también calificó el hecho como un espionaje y anunció que interpondrían la denuncia ante la Fiscalía, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Mientras tanto, las campañas que se vieron afectadas por la estrategia del Pacto también salieron a cuestionar y a pedir explicaciones (ver recuadros).



La pregunta que queda es qué tanto va a afectar los resultados en las urnas este escándalo. En las próximas horas se conocerán las últimas encuestas, aunque es difícil que el efecto de los videos alcance a ser registrado.



