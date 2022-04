Tras un mes y nueve días de haberse realizado la elección del Congreso de la República, por una reclamación de 229 votos no se ha podido definir quién ocupará una de las curules de Vichada en la Cámara de Representantes.



Entre Javier Sánchez, de Cambio Radical (CR), y Luis Carlos Álvarez, del Partido Liberal, está la disputa que ahora está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá definir el tema en las próximas semanas, antes de la posesión del nuevo Congreso, el 20 de julio.



Sánchez obtuvo 6.254 y Álvarez, 6.025, por lo que los liberales ven viable ganarse ese puesto en la Cámara y acompañar a Álvaro Mauricio Londoño, de ‘la U’, quien obtuvo la mayor votación en el departamento.



El lío está en dos mesas, las cuales, para Cambio Radical, no deben ser tenidas en cuenta, pero para los liberales sí.



Desde Cambio Radical, que es el partido que en principio se quedó con la curul, denunciaron que hay irregularidades en las reclamaciones de los liberales con respecto al escrutinio en Cumaribo. Dicen que reclaman los votos de dos mesas, pero estas mesas no cumplían con los requisitos de la ley para ser avaladas.



“De acuerdo con la ley, cuando los formularios E14 no tienen al menos dos firmas de los jurados de votación las mesas deben ser excluidas. Así tal cual sucedió en dos mesas de Cumaribo”, dijeron desde la colectividad. Y señalan que el material electoral ya fue manipulado, por lo que las cajas o bolsas donde están los votos son “viciadas”.



Álvarez, por su parte, dice que esos votos deben ser tenidos en cuenta. “No estamos pidiendo nada raro, que los tengan en cuenta”, argumentó, y agregó que no ha habido ningún tipo de alteración.

Pese a estos alegatos, según medios de comunicación de Vichada, si el CNE les da la razón a los liberales, Cambio Radical seguiría ganando, pues Sánchez superaría a Álvarez. No obstante, hay que esperar la decisión.



En Antioquia y Norte de Santander también hay disputas, por lo que no se han entregado las credenciales. Precisamente esta semana se reanudaron los escrutinios de Senado y se espera que una vez estos terminen, el CNE entregue las credenciales de los próximos representantes a la Cámara en estos departamentos.



