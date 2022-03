El candidato presidencial, Gustavo Petro, aspira con ser el presidente de la República, por el próximo cuatrienio. En medio de la campaña y su victoria en la consulta del Pacto Histórico, se le ha visto acompañado por su esposa, Verónica Alcocer, con quien lleva casado 22 años.



(Le puede interesar: Elecciones: ellas son las esposas de los candidatos presidenciales 2022)



Alcocer ha demostrado su apoyo por el líder de izquierda, pero expresa que no ha sido nada fácil, porque Petro es una figura política que recibe diariamente ataques de diversa índole. “Es la condición que nos tocó. Así vivimos nosotros y otras tantas personas, de un lado y de otro, no debería ser así”, dijo en una entrevista para El País.

Alcocer nació en Sincelejo, Sucre. Su padre, un hombre de derechas, y admirador ferviente de Álvaro Gómez Hurtado, le sugirió no inclinarse por la política; sin embargo, ella por complacerlo intentó estudiar derecho en tres oportunidades, sin mucho interés, ya que quería ser artista.



(Lea: Piedad Córdoba dice que expresidentes sabían del asesinato de Álvaro Gómez)



Un día cursando el primer semestre de carrera, conoció a Gustavo Petro, quien fue a dar una charla en su universidad, y según ha contado, quedó enamorada de la inteligencia del político.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Verónica Alcocer celebrando su triunfo como candidato único del Pacto Histórico. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Posteriormente, la sincelejana lo presentó con su padre, y tuvieron otros encuentros, cenas y reuniones en las que le daba consejos a Petro, que, recientemente ganó con 4'487.551 votos la consulta de su coalición, y tiene grandes aspiraciones para ocupar la Casa de Nariño.



"La etapa de noviazgo fue maravillosa, yo era malísima conquistando, pero él con su inteligencia me enamoró; me apasiona eso de él, es un hombre brillante”, dijo la esposa del dirigente político en una entrevista del 2018 para este medio.



El matrimonio tiene dos hijos: Sofía y Antonella, y un tercero llamado Nicolás, el cual es hijo de Verónica Alcocer, y lo tuvo a sus 21 años. En una entrevista dada para El País, relata que el padre de su hijo le pidió que no lo tuviera, pero ella se reusó. Ahora, sus dos hijos mayores se encuentran estudiando en Europa.



(Lea: Fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro estaría entre seis mujeres)



La esposa de Gustavo Petro, asegura que tiene un pálpito singular que le hace creer que él será el próximo presidente de Colombia, por lo que ella se ha estado preparando para ser la primera dama de la República.

Con mucho esfuerzo y amor, llegó la ilusión💫 pic.twitter.com/1llreSE8tQ — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) March 14, 2022

Alcocer ha dejado saber que quiere formar una imagen independiente a la de su esposo, y está recorriendo el país desarrollando lo que denomina como el “proyecto Verónica Alcocer", con que el que espera mostrar el folclor colombiano, luchar contra la violencia y el maltrato contra mujeres y niños.

POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET

Siga leyendo

- Partido Liberal: Cesar Gaviria comenzó diálogos con sectores políticos

- ¿Cuándo vence el plazo para escoger la fórmula vicepresidencial?

- Ingrid Betancourt no se arrepiente de hablar de depresión de Gustavo Petro