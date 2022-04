Desde que Gustavo Petro empezó su campaña para buscar la presidencia, su esposa, Verónica Alcocer, ha estado recorriendo el país, además de cuidar de su familia.



Es por eso que, desde Valledupar, la abogada habló acerca de lo que ha vivido durante estos últimos meses, y reveló que su hija menor, de 14 años, ha sufrido de bullying en el colegio.



(Lea también: En video: corean a Petro cuando Gutiérrez salía del Centro de Barranquilla).

Alcocer, quien se encuentra en el Festival Vallenato, señaló en el programa 'Mañanas Blu' que desde hace aproximadamente seis o siete meses se encuentra recorriendo Colombia, "en la idea de construir una actividad propia, de conocer a profundidad lo que antes no conocía" debido a que se dedicaba a su hogar y a otras actividades.



"Me he encontrado gente increíble, gente hermosa, mujeres resilientes, hombres y mujeres valiosas, sus niños, sus niñas. También dramas, como todos sabemos, pero en general personas de mucha valía", comentó.



La abogada sincelejana agregó que, aunque la experiencia ha sido enriquecedora, también ha conocido historias de víctimas de violencia que la han impactado.



"Por ejemplo las madres que me encontré de la masacre de los 12 jóvenes en Buenaventura, los sacan engañados a una cancha de fútbol y los matan. Las encontré destrozadas. Una de ellas tiene tres hijos muertos, uno en la masacre de Buenaventura y dos más en otro evento violento", afirmó para 'Mañanas Blu'.



(Además: ¿Cómo ha cambiado el discurso de Petro frente a César Gaviria?).

Pero bueno, siempre adelante, fortaleciéndola, entendiendo que no todo lo que nos vamos a encontrar es bueno FACEBOOK

TWITTER

Con respecto a cómo ha vivido su familia la campaña presidencial, dijo que no ha sido fácil. Incluso, comentó que su hija menor, Antonella, de 14 años, ha sufrido de bullying.



"Mis hijos saben que estamos construyendo, lo saben perfectamente, lo aceptan, lo comprenden, a pesar de que les da duro el tema de los ataques. Mi hija pequeña sufre bullying en el colegio, la ha llevado de pronto a no querer regresar al colegio, pero han hecho un trabajo muy interesante con ella, como apoyos psicológicos. Pero bueno, siempre adelante, fortaleciéndola, entendiendo que no todo lo que nos vamos a encontrar es bueno, la vida es así", aseguró.



Cabe resaltar que Alcocer, en entrevista con Bocas, manifestó que Antonella es "superindependiente y responsable", y que sus dos hijos mayores, Nicolás y Sofía, ya están en la universidad.



"Entonces no tengo que estar cien por ciento en la casa. Ahora viene otra oportunidad. Si yo ayudé a mis hijos, ¿por qué no puedo ayudar al resto del mundo? Aquí la cosa es servir. Y si Dios y la vida disponen que Gustavo no va a ser presidente, yo no voy a dejar de ayudar", explicó la sincelejana en aquella ocasión.



En la entrevista con Bocas también agregó que "el cargo de primera dama es para servir, no para que lo sirvan a uno”, por lo que cree que es una posición en la que hay que "estar en contacto con la gente para escucharla y canalizar lo que claramente necesita".



(Le puede interesar: Gustavo Petro habla de la polémica con el general Zapateiro).

Por otro lado, Alcocer resaltó su experiencia en el Festival Vallenato, y dijo que le recordó vivencias de su niñez y de lo valioso que es el folclor colombiano.



"Pienso que el tema del baile se lleva en la sangre. Cuando era niña mi padre me traía mucho a Valledupar a vivir las fiestas, a las parrandas vallenatas. De adolescente era de otra manera. (...) Admiro a todas esas mujeres, ese folclor, es una tierra que amo profundamente", relató.

ELTIEMPO.COM

Más noticias