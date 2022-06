Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, se define como una feminista, convencida de la existencia del machismo en Colombia, pero que está convencida que las diferencias de una sociedad se pueden solucionar con amor.



Verónica le contó EL TIEMPO su visión sobre los recientes videos que han enlodado la campaña presidencial de su esposo, dijo qué haría en caso de ser primera dama de la Nación y explicó por qué su hija Sofía afirmó que si Petro no ganaba la Presidencia podría haber un “estallido social” en el país.



¿Qué tanto afecta una campaña electoral a la familia?

La afecta sobre todo en el tiempo, pero se logra cuando hay amor y resiliencia. A nosotros nos dan garrote y nos levantamos. Cada uno tiene dentro de sí algo que le dice qué es lo que va a venir y buscamos la manera de que eso, que no es bueno, no nos afecte y enviar un mensaje en sentido contrario. Si a mí me atacan por mis hijos, por ejemplo, lo más fácil es reaccionar. Me parece que lo sensato y, si el mensaje que queremos transmitir es el cambio, es que esa no es la vía, sino con amor.



¿Cómo está viendo el panorama para el domingo?

Estoy tranquila y vivo las cosas tranquilas. Me enfoco en el día a día, porque al final el mañana nadie lo tiene garantizado. Esa es mi teoría y momentos como estos, con un poco de convulsión y un poco de estrés, los manejo viviendo el minuto a minuto y haciendo las cosas bien, pausadamente y con calma.



¿Cree que haya problemas de orden público el fin de semana tras los resultados de las elecciones?

No veo eso. Creo que los colombianos van a salir tranquilamente a votar y no pienso que se vaya a dar nada de eso.



¿Cómo analiza las declaraciones de su hija en el sentido de que si Petro no gana las elecciones habría un ‘estallido social’?

Me parece que le están poniendo mucho tinte a las palabras de una niña de 20 años y que estudia ciencias políticas en Francia, que seguramente ha leído procesos de lo que ha pasado en otros países y que encuentra en la realidad que vive, cuando va a las regiones, extrema pobreza, gente sin oportunidades y que no tiene la manera de ingresar comida a sus casas ni estudio, que es la mayoría de los colombianos. Esta es una realidad que es un caldo de cultivo. Cuando se tiene tanta pobreza, tanta hambre e inequidad es algo inhumano. Esto es lo que se quiere evitar y tanto colombiano quiere evitar. Seguramente si tuviéramos más oportunidades, las calles serían más seguras y todos podríamos caminar más seguros. En la medida en que haya equidad social, mejora la situación.

Verónica Alcocer, esposa del candidato Gustavo Petro, y su hija Sofía, este martes, en la entrevista de EL TIEMPO. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Y usted qué le dijo a su hija?

Le dije ‘tranquila hija, tranquila’. Tiene 20 años y es normal que se sienta un poco ofuscada. Yo no me siento ofuscada. Le doy a ella el respaldo necesario para que tome sus propias bases. Es una niña absolutamente brillante, centrada, sensata, pausada y quiere al país. Le dije que no había que intranquilizarse, que todos tenemos cosas mal dichas, que se pueden malinterpretar. La percepción que ella tiene es suya y puesta en palabras la están tergiversando y malinterpretando.



¿Qué fue lo que la enamoró de Gustavo Petro?

La inteligencia. No hay nada que me guste más en un hombre que la inteligencia. La belleza al final es efímera. Yo miro en un hombre sus capacidades de ser, de actuar, de perdonar. Gustavo me conoció con un hijo. Soy madre soltera a mucho honor. Lo saqué adelante y él me ayudó y me respaldó. Se llama Nicolás, hoy en día tiene 24 años y lo ama y le dice papá. Eso te habla de lo que es Gustavo como ser humano en un país machista y en el que no sucede esto con frecuencia.



¿Cómo fue la afirmación suya de que Petro es ‘terco’ e ‘izquierdoso’?

La verdad es que sentirse espiado es terrible. Esa sensación incómoda no debería pasarle a nadie. Dadas las circunstancias, no me arrepiento, porque tal cual lo que la gente ve, eso es lo que es. Así hablo yo. Pareciera que hablo muy duro. En ese momento no era Gustavo al que le hablaba, sino a quienes preparan su estrategia. Fue una conversación de horas y una reunión de todos los que tienen que ver con la estrategia, no solamente Gustavo. Me parece que hay mucho machismo. El menos machista es mi marido. Yo soy feminista, que no es irse contra los hombres, sino ponerse en la posición de hacer valer y respetar los derechos de las mujeres tal cual como el de los hombres.



¿Y Petro es tan terco como usted decía?

Es terco, es terco, es terquito. Todos los hombres tienen algo de eso. Conozco muchos hombres en la familia y amigos y creo que el mío es maravilloso, porque es librepensador. Yo no me hubiera podido casar con un hombre que me restringiera la salida, por ejemplo. Eso se llama machismo y en esta casa no existe. Los permisos de mis hijos los decidimos en pareja. Aquí se maneja hombres y mujeres por igual. Yo trato que la educación sea homogénea. Desde ahí comienza a quebrarse la idea del machismo. Hemos tratado, en la libertad y el respeto, de entendernos.

¿Qué opina de la posición de la primera dama, a la que usted podría llegar?

Pienso que depende mucho de la persona que la ocupe. El cargo es la palabra que le ponen. Algunos dirán primera dama, otros, gestora social. A mí me gusta estar con la gente. En mi caso seré muy yo, estaré mucho en el territorio, intentando ver cómo se pueden reducir las cifras de maltrato contra las mujeres y los niños. La idea es que haya campañas educativas para que no se maltrate a la mujer ni a los niños.



¿Los colombianos somos muy machistas?

Muy machistas y está no solo en los hombres, sino en las mujeres también. Todos tenemos algo de machistas y esto se debe corregir con amor, no diciendo ‘odio a los hombres’. No. Los hombres son maravillosos, son nuestros coequiperos, nuestra compañía para sacar proyectos adelante. Se está viendo un poco el tema del machismo y el feminismo opuestos. Ya no es solo izquierda-derecha. Es tal la polarización que ya no nos podemos entender en lo fundamental, sino que estamos poniéndonos en otros términos.



Hablando del costo de vida en Colombia, ¿por qué Petro dijo que un litro de leche vale 10.000 pesos?

¿Dónde dijo Gustavo Petro que un litro de leche vale 10.000 pesos?



Lo dijo el fin de semana…

Ni idea. Seguramente porque nunca hace mercado aquí, sino que la que lo hacía era yo.



