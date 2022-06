Rodolfo Hernández confesó su ilusión de tener a Germán Vargas Lleras en su gabinete en condición de ministro de Defensa. El exalcalde de Bucaramanga aseguró que profesa una gran admiración por el exvicepresidente y que espera reunirse con él a la mayor brevedad.

"Tiene la cadera rota, quedamos de hablar, le estaban haciendo terapia, hablé con Luz Marina Zapata, la esposa; vamos a ver si armamos una reunión. Para mí, con el temperamento que tiene, la experiencia, la parte ejecutiva, el mando que genera, me gustaría que estuviera en el Ministerio de Defensa", declaró Hernández en una entrevista con la periodista Eva Rey, de la revista Soho.



Vargas Lleras no se ha pronunciado sobre la posibilidad de formar parte del gabinete de Hernández. En ocasiones, anteriores el exvicepresidente ha pedido que no utilicen su nombre para hacer campaña política.



Este lunes se conoció la adhesión de David Luna, uno de los políticos más cercanos a Vargas Lleras, a la campaña de Hernández.



Luna, cabeza de lista al Senado por Cambio Radical, dijo que Hernández es la mejor opción porque “no dedica el tiempo a polarizar”, sino a construir sobre lo construido.



“Sobre los temas de corrupción, yo entiendo perfectamente que cualquier servidor público puede tener procesos y sobre esos procesos tiene que haber evidentemente claridad. Y yo creo que Rodolfo Hernández tiene todas las capacidades, no solamente para demostrar que ha actuado de manera decente y eficiente, sino adicionalmente que en política muchos de esos procesos se aceleran precisamente para lograr evitar que las campañas o las candidaturas salgan adelante”, explicó Luna en diálogo con La W.



Luna dijo que las propuestas del ingeniero “son sensatas y realizables”.



“Evidentemente con algunas otras yo discrepo y desde el Congreso, con toda la independencia, voy a llamar la atención”, agregó la figura de Cambio Radical.



Y destacó sus iniciativas para generar empleo en el país.



POLÍTICA