Desde hace varios días se habló de un encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo Gustavo Petro y está previsto que se dé en la mañana de este miércoles.



La cita, de acuerdo con lo que ha trascendido, será en el norte de Bogotá, y será hoy en la medida que Petro tiene previsto salir del país esta misma tarde para tomarse unos días de descanso.

Está claro que Uribe acudirá acompañado por personas de su entera confianza. De todas maneras nada garantiza que haya acuerdos y es posible que se centren en exponer sus puntos de vista, que en todo caso en muchos puntos son absolutamente contrarios.



Es más, según trascendió el propio expresidente llegó anoche a Bogotá para asistir al encuentro.



Además se confirmó que Uribe dará unas declaraciones a los medios a las 2 de la tarde en la sede del partido Centro Democrático luego de su reunión con el presidente electo Gustavo Petro.



​Conseguir un acercamiento con Uribe, al margen de que se mantenga en la oposición, puede ser clave para Petro.



"Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria", anunció el expresidente la semana pasada tras aceptar la invitación hecha por el mandatario electo.



"Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una Patria común", señaló Petro



Pero, ¿por qué es importante esta cita? El presidente electo considera que el país debe pasar la página de la extenuante polarización que impide los consensos para lograr beneficios colectivos.



Con esto, Petro avanza en su propuesta de que debe haber un Gran Acuerdo Nacional en el que todas las voces sean escuchadas. En esa dinámica piensa que la de Uribe es fundamental. Así lo dijo en campaña, en su discurso de celebración de triunfo por las elecciones y este viernes cuando recibió la credencial de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral que certifica su condición de nuevo mandatario.



"He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, dijo Petro.



Es claro que de estos acercamientos dependerá el talante de la oposición, en la medida que todo indica que el Centro Democrático sería el único partido que se declarará en ese sentido.



