Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, le pidió en la mañana de este lunes a la Fiscalía General de la Nación "investigar con urgencia la denuncia de Gustavo Petro contra César Giraldo".



En las últimas horas, el aspirante del Pacto Histórico dijo que alias 'Calzones', uno de los jefes de la banda La Cordillera, es el hombre que estaría detrás de las amenazas de muerte en su contra y que lo llevaron, hace un par de semanas, a suspender su campaña por el Eje Cafetero.



El candidato de la izquierda hizo la revelación en la plaza pública de Soacha, Cundinamarca, durante una manifestación.



Varios medios de comunicación han identificado a César Augusto Giraldo Montoya, conocido en la región como “Calzones”, un empresario y finquero pereirano muy cercano al expresidente Uribe Vélez, como la persona que señala Petro.



El expresidente reaccionó: “Pedimos a la Fiscalía investigar con la urgencia que amerita la denuncia del doctor Gustavo Petro sobre la participación que tendría Cesar Giraldo en un complot para asesinarlo”, dijo Uribe.



Uribe anotó que Giraldo ha sido activista del Centro Democrático, su partido, “y ha procedido con honorabilidad. Se necesita saber si es una ligereza del doctor Petro o si el complot existe”, manifestó.



Uribe hizo la afirmación en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que explicó que en su gobierno brindó protección a los políticos y a Gustavo Petro en particular.



Petro dijo en Soacha: “Alias Calzones, que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de ‘Duque 2′ buscando la mayoría electoral en Pereira”.



“Si alias Calzones logra su cometido, 'Duque 2' será presidente, así como 'Duque 1' fue presidente por alias El Ñeñe. Cuál cambio en Colombia, si los que terminan gobernando a Colombia son alias 'El Ñoño', alias El Ñeñe y alias Calzones. El crimen en el Gobierno, el crimen gobernando a Colombia, el crimen usufructuando a Colombia, mientras que la mayoría de su pueblo aguanta hambre”, aseguró Petro.



Cuando se hicieron públicas las amenazas, el Gobierno aumentó de manera sustancial la seguridad del candidato.



El ministro Daniel Palacios anunció que “un incremento” de la Unidad Nacional de Protección para “garantizar los desplazamientos y de igual forma medidas para concentraciones en plaza pública”.



Palacios informó en su momento que la Dirección Nacional de la Policía designó a un coronel para que se encargue de coordinar, junto a todos los equipos de campaña presidenciales, los movimientos de los candidatos.



“El mensaje del presidente de la República que le transmitimos es que están todas las capacidades del Estado para garantizar la seguridad, no solamente de Petro, sino de todos los candidatos”, afirmó. “Hemos reiterado el compromiso del Gobierno para adoptar las medidas especiales”, agregó el alto funcionario.



En aquella ocasión, el Pacto Histórico advirtió en un comunicado que recibió “información de primera mano de fuentes de la zona” que el grupo La Cordillera, una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato, estaba organizando un ataque contra Petro. Incluso, denunció que miembros de las fuerzas de seguridad estaban involucrados.



Petro dijo en Soacha que el personaje que estaba detrás de este plan en su contra era alias Calzones. Uribe, ahora, pide a la Fiscalía investigar con "urgencia" este caso.





