Si hay un escenario en el que en esta época electoral queden en evidencia las peleas y desacuerdos entre los candidatos presidenciales, ese es Twitter.



Aunque esta red social también es usada para cosas positivas en medio de la campaña (difundir propuestas, compartir actividades y dar a conocer decisiones), su lado negativo sale a relucir cada vez que un intercambio de trinos subidos de tono inunda de mensajes de odio e insultos los perfiles de los usuarios.



(Puede leer: Lo que dejó el debate definitivo de los candidatos a la Presidencia)

Con sus dos caras, Twitter - a pesar del impacto que están logrando contenidos de Tik Tok e Instagram - sigue siendo una de las redes sociales claves en esta época electoral, más aún cuando hay votantes indecisos que se mueven en medio de esta batalla por las tendencias, ‘RT’ y ‘Me gusta’.



Precisamente, para analizar cómo se disputan los votos los candidatos a la Presidencia en esta plataforma, la Universidad Católica y la Universidad del Norte realizaron un estudio y les pusieron la lupa a las cuentas oficiales de los cuatro candidatos más opcionados para llegar a la Casa de Nariño, según las últimas encuestas publicadas la semana pasada.



El informe se centró en estudiar las narrativas que tienen los aspirantes en esta red analizando un total de 1.005 trinos publicados desde el 26 de marzo de 2022 al 26 de abril de 2022 (323 de Gustavo Petro, 193 de Federico Gutierrez, 174 de Rodolfo Hernandez y 315 de Sergio Fajardo).

(En otras noticias: Auditoría internacional para las elecciones no será contratada)

Para ello, analizaron palabras asociadas con emociones positivas y negativas a través de un software, el cual fue desarrollado por la Universidad de Texas (Estados Unidos). También estudiaron el uso de palabras que muestran qué tanto hablan los candidatos sobre la sociedad, familia, amigos, hogar, logros, trabajo, salud y dinero. Además, qué tanto se refieren al pasado, presente o futuro.



Una de las primeras conclusiones que hallaron es que pese a las discusiones que se viralizan, los candidatos utilizan más un lenguaje positivo que negativo.



"Un tema importante es que en este momento hay una percepción en que el tono es negativo en la campaña y lo que encontramos es que hay mas un tono positivo, hay mas emociones de confianza y empatía", explica Idaly Barreto, decana de la facultad de psicología de la Universidad Católica y directora general del observatorio de Redes Sociales de dicha institución.



Y añade que la percepción anterior se debe al "sesgo que tenemos los humanos cuando leemos, ya que nos enfocamos, en este caso, en lo negativo que son las peleas, pero ellos también trinan temas de campaña que comunican cosas positivas. Es posible que el ojo humano pase rápidamente cuando solo le están informando propuestas, pero cuando hay una disputa y se empiezan pelear los candidatos hay más atención".

Así se mueven las emociones en sus perfiles

De acuerdo con el estudio, “el tono emocional positivo en los mensajes se identifica en todas las campañas, siendo Federico Gutiérrez quien de manera significativa incorpora con más frecuencia este lenguaje en comparación con los otros líderes políticos”.

Tanto Gutierrez como Petro resaltan en el uso de palabras enfocadas hacia la tranquilidad, mientras que el candidato del Equipo por Colombia y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, son los aspirantes que más se destacan por el uso de palabras asociadas a la empatía.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Foto: Archivo Particular

“En los porcentajes de palabras asociadas a confianza resaltan Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Gutiérrez presenta porcentajes significativamente más altos que Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo”.



Ahora bien, el exalcalde de Medellín también lidera la categoría del tono negativo, siendo el que más utiliza palabras asociadas con estas emociones (inseguridad, ansiedad, injusticia y desigualdad).



“En los porcentajes de palabras asociadas a ira resaltan Federico Gutiérrez y Gustavo Petro con más menciones, mientras que Rodolfo Hernández tiene porcentajes menores que los demás candidatos”, explican.



Respecto al miedo, el estudio muestra que el exalcalde de Bucaramanga es el que menos términos asociados a él utiliza. Mientras que en palabras asociadas con la desesperación, resaltan Gutiérrez y Fajardo, quienes tienen porcentajes superiores respecto a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.



Barreto expone que, políticamente, estas últimas emociones negativas son las que motivan al colectivo a votar. "Está probado en la literatura científica que la ira, el miedo y la ansiedad las usan para que la gente se disponga a votar, pues es la forma de comunicar las soluciones ante esos sentimientos", expone Barreto.

(Le sugerimos: Rodolfo Hernández no asistirá a debates presidenciales)

¿En qué temas hacen más énfasis los candidatos?

El empleo es el principal foco de los trinos de los cuatro candidatos analizados. Pero en lo que tiene que ver con economía se destacan Hernández y Petro, mientras que en los logros se enfocan mucho más Gutiérrez y Fajardo.



En trinos sobre salud, el candidato del Pacto Histórico lleva la delantera en comparación con Fajardo y Hernández, quienes hablan menos al respecto.

¿Hablan más del pasado, presente o futuro?

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Fajardo, durante el debate de EL TIEMPO, CityTV Y Semana Foto: Milton Díaz/EL TIEMPO

El estudio explica cómo utilizan los candidatos el uso de los pronombres y conjugación de tiempos verbales. Lo anterior, según cuenta la decana, permite evidenciar el tipo de liderazgo que tiene cada uno de ellos.



El estudio señala que Sergio Fajardo es el candidato que más usa la palabra “nosotros”, evidenciando diferencias estadísticamente significativas con Gustavo Petro, quien usó más los pronombres “el” y “ella” que los otros tres candidatos y también conjugó más verbos en tercera persona del singular.

Federico Gutiérrez, por su parte, usó notoriamente más la palabra “yo” que los otros candidatos y conjugó más veces en primera persona del singular. También habló más en presente.



"Petro en este momento se refiere mas al él y ellos con la adhesión de Francia a su campaña como vicepresidente. Está usando un lenguaje inclusivo como ella lo utiliza con "los y las". Muy a fin a ella", dice Barreto. Sobre Fajardo, explica que tiene un discurso inclusivo porque quiere lograr que su audiencia se identifique con ser parte de un grupo. "La de los otros dos (Petro y Gutierrez) va por identidades personificadas en ellos como figuras políticas", asegura.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro se dirige al país en el Debate Definitivo. Foto: César Melgarejo EL TIEMPO

El aspirante del Pacto Histórico fue, con Rodolfo Hernández, el candidato que más conjugó verbos en pasado, “aunque las diferencias en este último aspecto no alcanzaron la significancia estadística”, aclaran.



Frente al Hernández, Barreto añade que este tiene un tono más narrativo. "Él es uno de los candidatos que comunica de forma más sencilla. No es tan estructurado, utiliza un lenguaje más cotidiano y fácil".



En cuanto al uso del pronombre “ellos” y las conjugaciones en tercera persona del plural, no se encontraron diferencias significativas entre los tres candidatos.



(Puede leer también: Estos son los candidatos presidenciales y sus propuestas en Colombia)

Lo que se concluye del estudio

El análisis expone dentro de sus conclusiones que Gustavo Petro tiene un discurso en el que interacciona y debate con los tres candidatos. Por su parte, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo tienen discursos similares que se disputan por los votantes de centro derecha, mientras que Rodolfo Hernández gana posicionamiento y diferenciación con un discurso anticorrupción de fácil comprensión para la ciudadanía.



Para Diana Rico, profesora investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte que participó en el estudio, "los datos dan una explicación de por qué Petro va liderando la intención de voto: el contenido de la narrativa que utiliza es consistente no solo a nivel afectivo, sino también cognitivo, mientras que un candidato como Federico es más emocional, intenta conectar y tener simpatía".



Barreto agrega que si bien todos utilizan ambas estrategias narrativas (emocional y racional), la diferencia radica en a cuál de estas le dan prioridad. "Petro es de los que más utiliza la estrategia racional. Federico Gutierrez primero responde de manera emocional y después sale con aspectos racionales".



"Fajardo tiene de ambos pero está en el centro. La dificultad que él tiene es que la izquierda se piensa a Petro y la derecha se piensa a Fico. Tiene una competencia doble y ello puede explicar la caída en las encuestas. La ideología de los otros dos no deja a las personas ir a un centro. La polarización hace que la gente quiera una solución radical", concluye.