La designación de los testigos electorales para las elecciones de este domingo se ha convertido en un nuevo punto de inquietud de varias de las campañas.



La queja concreta ha sido que ha habido mucha demora de la Registraduría para proceder a acreditar los testigos electorales. Y la entidad ha señalado que la demora ha sido de las campañas a la hora de postular los nombres.

Pero incluso hay quienes han señalado que llama la atención que mientras la acreditación de testigos del Pacto Histórico ha avanzado de forma vertiginosa, la de otros sectores parece no moverse mucho.



Y, claro, la Registraduría destacó que el número de acreditaciones básicamente es proporcional al número de personas que reporten para cumplir esa tarea. Y hasta ayer el Pacto Histórico era el que más había presentado.



“Es inaceptable la forma en la que se vienen dando las elecciones en manos del registrador Vega. Al desorden, fallas y los errores se suma que la inscripción de testigos electorales no se está adelantando de forma adecuada”, advirtió el candidato presidencial Enrique Gómez.



Pero no ha sido el único. Fico Gutiérrez ayer le pidió al registrador “celeridad” con la acreditación de sus testigos electorales.



Según el registrador Nacional, Alexánder Vega, el problema radica en que las campañas “se demoraron muchísimo tiempo” en entregar los nombres de quienes van a cumplir esa tarea este domingo.



Incluso contó que se les dio un mes de plazo para cumplir esa tarea y prácticamente hasta ayer se estaban postulando todavía.



Y para buscar una solución al asunto y dar tranquilidad, la Registraduría se reunió con los delegados de las diferentes campañas presidenciales, con las que acordaron medidas para acelerar el proceso de postulación e inscripción de los testigos electorales.

En primer término, se estableció que se habilitará un sistema nacional centralizado para que las diferentes campañas puedan hacer las postulaciones desde Bogotá, sin que ello implique la eliminación del sistema desconcentrado que se tiene en cada municipio.



“Adicional a ello, la Registraduría va a brindar un link para que las diferentes campañas puedan descargar a través del número de cédula la credencial del testigo electoral y así poderla distribuir de mejor manera”, contó Nicolás Farfán, registrador delegado para lo Electoral.



Destacó que se llegó a un acuerdo en el cual cada campaña va a designar a un funcionario de carácter técnico para que tenga asiento en la mesa de testigos electorales, lo que les permitirá de manera puntual entrar a solucionar las diferencias que puedan tener.

Decreto para los testigos

Pero a todo lo anterior se suma que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, emitió esta semana un decreto para regular todo lo de los testigos electorales.



Básicamente establece que quienes cumplan esa tarea tienen el derecho de ingresar a los puestos de votación, previa identificación, desde las 7 de la mañana, y pueden permanecer allí hasta cuando concluyan los escrutinios.



También señala que pueden entrar al puesto de votación con celulares, equipos terminales móviles o elementos de grabación de voz o video; no obstante, solo podrán utilizarlos antes de las 8 de la mañana y a partir de las 4 de la tarde.



Además, señala que los testigos no pueden hacer insinuación ninguna a los electores, ni acompañarlos al cubículo de votación. Tampoco pueden manipular documentos electorales.



Formalmente no hay una cifra sobre cuántos tienen que ser los testigos electorales para cada elección. Por supuesto, que lo ideal sería que cada campaña tenga un testigo en cada una de las mesas de votación. Esto es, un poco más de 100.000 para este domingo.



Sin embargo, hasta las 4 de la tarde de ayer, de acuerdo con las cifras oficiales, el Pacto Histórico había propuesto 49.418 testigos; Equipo por Colombia, 25.500; la Coalición Centro Esperanza, 845; y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, 1.072.



Mientras tanto, Colombia Justa Libres había presentado 688 candidatos y Salvación Nacional, 416, para un total de 77.939.