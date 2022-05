"Teniendo en cuenta que las tarjetas electorales ya se habían impreso, van a salir ambos candidatos que solicitaron su retiro: Luis Pérez e Ingrid Betancourt", señaló al mediodía de este sábado, 21 de mayo, el registrador nacional, Alexander Vega, en rueda de prensa.



(No se pierda: El debate definitivo de los presidenciables en EL TIEMPO y ‘Semana’)



En ese sentido, aunque Betancourt y Pérez anunciaron su renuncia de la contienda electoral, ambos aparecen en el tarjetón electoral con quienes eran sus fórmulas vicepresidenciales. No obstante, Vega explicó que los votos que puedan recibir podrían ser estimados como 'no marcados'. Es decir, no contarían en el conteo.

Según la cabeza visible de la Registraduría, debido a que los software ya están instalados, los jurados de votación "deberán computar y escrutar los votos de ambos candidatos retirados". Luego, las comisiones escrutadoras, con instrucción del Consejo Nacional Electoral (CNE), "dirán si esos votos irán como 'no marcados'", si así lo decide el último ente mencionado.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el tarjetón electoral 2022. Foto: Registraduría

Además, Vega descartó que los votos que se marquen por estos candidatos puedan sumarse a quienes ellos apoyen. Por ejemplo, los votos marcados en la casilla de Ingrid Betancourt no se le sumarán a Rodolfo Hernández, que es a quien ella apoya.



(Lea: Se inicia votación en el exterior: así es la recta final de presidenciales)

En ese sentido, el registrador explicó que inicialmente se llevará un conteo de esos votos a nombre de los candidatos, pero eso no se mantendrá para los resultados definitivos.



"En el preconteo van a salir los votos de ellos, pero el escrutinio los ubicará como 'tarjetas no marcadas'", aseguró el funcionario.



Es así que, en los diferentes tarjetones electorales aparecerán los 16 candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.



Entre ellos, Rodolfo Hernández y Marelen del Castillo; John M. Rodríguez y Sandra de las Lajas; Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez; Sergio Fajardo y Lusi Gilberto Murillo; Enrique Gómez y Carlos Cuartas; Gustavo Petro y Francia Márquez; y los candidatos que se retiraron: Luis Pérez y Ceferino Mosquera e Ingrid Betancourt y Luis Esparza.

Votaciones en el exterior

También, Alexander Vega dio a conocer que los tarjetones ya están en el exterior, explicó dónde y cuándo comenzará la jornada electoral fuera del país y habló de las situaciones particulares de China y Rusia.

"Logramos hacer llegar los kits a Shanghái y Rusia. Mañana abrimos con la canciller la jornada electoral en Nueva Zelanda. Solo tenemos un inconveniente en Shanghái: a pesar de que llegaron las equipaciones, hay cierre por pandemia. Entonces, no sé si le permita a los ciudadanos colombianos salir al consulado a votar", señaló la cabeza visible del ente electoral.

Facebook Twitter Linkedin

Anteriores votaciones en el exterior. Foto: Twitter Cancillería.

Finalmente, Vega aseguró que el de China es el único caso en el que hay incertidumbre, puesto que las elecciones se desarrollarían, según él, en "con normalidad" en el resto de consulados.

No deje de leer noticias de Política

POLÍTICA