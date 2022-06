En medio del escándalo por los videos infiltrados a la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro ha salido a relucir el nombre de la empresa SuperGiros.



Roy Barreras aseguró, según videos revelados por la revista Semana, que SuperGiros apoyó la campaña presidencial de Petro en primera vuelta y que, incluso, aportaría hasta 500 millones de pesos para la segunda vuelta. Sin embargo, la empresa rechazó estas afirmaciones y sostiene que “no apoya, no ha apoyado ni apoyará económicamente a campaña política alguna”.



“Los apoyos económicos se deben registrar en los libros que las campañas presentan al Consejo Nacional Electoral y en esos documentos no existe registro de aporte económico alguno de la empresa debido a que evidentemente estos no se han hecho”, agrega SuperGiros en el comunicado.



En el video revelado por la revista Semana, Roy dice que SuperGiros les “ayudó en primera vuelta” y que “quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero”.



“Le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser de 500 millones de pesos, de 1.000 millones”, dice Barreras en el video.



El candidato del Pacto Histórico ha reportado un total de ingresos de campaña por 19.402’200.000 pesos. Solo le aparece un aporte particular, del abogado Camilo Ramón Mejía Jurado, por dos millones de pesos. El resto del dinero –18.900’200.000 pesos– proviene de préstamos.



