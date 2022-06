Sofía Petro Alcocer, hija de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, es estudiante de las ciencias sociales y políticas en Francia. Actualmente, desarrolla un proyecto con mujeres líderes sociales en diversas regiones del país y ha acompañado la campaña política de su padre detrás de cámaras.

Cuéntanos un poco sobre ti y qué estás haciendo actualmente...

Soy Sofía, tengo 20 años. Actualmente, estoy haciendo una pasantía en mi universidad. Estudio en Francia, una mezcla de Ciencias Sociales y Políticas, es una carrera muy amplia. Me encanta tocar la batería, me gusta bailar, estoy llevando un proyecto que se llama 'Conócelas', de entrevistas a lideresas sociales y he encontrado mujeres maravillosas estos meses, que me han enseñado muchísimo.

Tú has vivido otras campañas políticas anteriormente, ¿qué te ha llamado la atención en esta oportunidad?

Estamos en un escenario completamente distinto porque ahora estamos en una segunda vuelta donde son dos candidatos que de alguna manera son diferentes los candidatos de hace 4 años. Por más de que mi papá sea quien vaya otra vez a segunda vuelta, siento que ha madurado y siento que la discusión ha cambiado porque ya la alternativa no es únicamente el uribismo sino algo que a mí parecer podría poner más en riesgo la democracia, las instituciones, la política misma, de hecho. Ha cambiado mucho la manera de hacer política, de comunicar, de llegar a las personas, todo eso ha cambiado en 4 años y es totalmente distinto.



¿Por ejemplo?

Es indudable que el tema de las redes sociales ya juega un rol fundamental en cualquier campaña política. Hace 4 años ya lo era, pero esta vez son centrales, fundamentales. Y es un tema, que en comunicación política se ve, y es que es todo rápido, todo corto y todo fácil. Entonces ahí está la pregunta de si esto es quizás un riesgo para la política, la democracia, que la gente decida a través de mensajes rápidos y simples ¿puede ser la política realmente rápida y simple?, yo creo que no, creo que necesita ser más profunda. Es una herramienta, tampoco hay que demonizar las redes sociales. Puede ser una herramienta, pero no puede ser la política. La política no creo que se pueda hacer únicamente por redes sociales.

¿Cuál ha sido el momento más complicado en esta época electoral?

Hace 3 o 4 semanas comenzó el tema de las amenazas. O bueno, no comenzó, las amenazas siempre han estado allí, pero parecían más latente, más fuerte. Siento que ese fue un momento muy pesado, que también coincidió con el momento del paro armado. Fue un momento muy fuerte en la campaña. Es un miedo al hacer política. Creo que ese fue el momento más pesado de esta campaña y por eso Colombia necesita un cambio. No podemos seguir así.

¿Ya te había sucedido antes?

Creo que en la campaña de hace 4 años no hubo un momento que tuvieran que decir 'no vamos a tal lugar porque la Policía no nos a acompañar' si hay mucho riesgo. Supongo que con el ejemplo de mi papá de decir lo que piensa más allá de las cosas que puedan pasar. Si bien este es un momento muy intenso, creo que la época de 2000 a 2005 fue aún más complicada. Él estaba chuzado, intervenido, perseguido, al punto de tener que salir del país porque había paramilitares esperando en la puerta de la casa. Entonces si él no tuvo miedo de seguir en ese momento lo que hay es que seguir intentando, opinando y que un día nadie tema miedo de decir las cosas.



Tú has estado detrás de cámara de los debates que se hicieron para la primera vuelta, ¿cómo viste ese escenario de discusión?

Los debates me parecen un espacio fundamental. Hubo debates mejores que otros, pero depende de cómo se maneje un debate cumple con su objetivo inicial que es informar a los ciudadanos y eso me parece esencial, es enriquecedor e importante para los electores escuchar. Es cierto que también los debates se usan para estrategia de las campañas que muchas veces pueden llegar a desinformar y así el debate pierde el objetivo inicial que es informar. También depende de cómo se modere el debate, se puede llevar a que sea un show más y de eso no se trata.

¿Qué piensas de que ya no se vayan a realizar debates para segunda vuelta?

Mal porque creo que es la mejor manera de contrastar dos ideas y de frente. Y que las personas que no se han decidido puedan escoger. Es bastante injusto no permitir que no haya debates.

REDACCIÓN POLÍTICA