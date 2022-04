Con el fin de conseguir lo que llama "la remontada" de cara a la primera vuelta presidencial del 29 de mayo, Sergio Fajardo está en campaña en el Eje Cafetero.



Desde esta región, el exgobernador de Antioquia se pronunció con respecto a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Alexander Vega, una de las cabezas visibles de esa entidad. Sus declaraciones se enfocaron en la noticia de que cerca de 1 026 000 votos pueden variar entre preconteo y escrutinio, de acuerdo con lo informado por el órgano electoral.



Inicialmente, visitó Pereira (Risaralda) donde entregó volantes, caminó con la comunidad y tuvo un encuentro con actores regionales.



Este martes estuvo en Manizales (Caldas), donde conversó con medios locales, se reunió con empresarios y tuvo otro encuentro de diálogo con ciudadanos.



El miércoles, 13 de abril, estará en Armenia (Quindío), donde seguirá haciendo promoción de su agenda programática en el marco de la fase de su campaña llamada La Remontada Tour.

¿Qué dijo Sergio Fajardo sobre el registrador nacional, Alexander Vega?

Desde la capital caldense, el aspirante a la Casa de Nariño aseguró en rueda de prensa: "El registrador no da garantías, (...) llenó de incertidumbre a Colombia". Además, afirmó que Alexander Vega "no ha explicado bien lo que ocurrió".



Apuntó a que no hay confianza de la ciudadanía en las instituciones y "están en juego los valores básicos", pues "decir que hay un millón de votos que no fueron contabilizados es un atentado contra la democracia".



Según Fajardo, se debe nombrar a un registrador ad hoc, aunque él mismo dice que "no va a pasar".



"Estamos en una situación de emergencia, de alarma. ¿La va a manejar la misma persona que nos llevó a esta crisis que tenemos? Eso suscita mucha desconfianza", concluyó el exalcalde de Medellín.



POLÍTICA