"Voto en blanco. Voy a votar en blanco el 19 de junio. Otra vez, como en el 2018. Como político que por más de 20 años ha defendido y defiende una forma de hacer política", expresó el excandidato presidencial Sergio Fajardo en una carta pública este jueves, 9 de junio.



(Le puede interesar: Rodolfo Hernández cancela apariciones públicas).

En medio de esta campaña llena de escándalos y agresiones, aquí los argumentos de mi voto el 19 de junio: pic.twitter.com/if9wmPjOZH — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 9, 2022

El exgobernador de Antioquia calificó su campaña, tras varios meses de desarrollarla, como "extenuante". Sobre esta, señaló que "los resultados en las urnas fueron desalentadores", tras obtener aproximadamente 890 000 votos en los comicios del 29 de mayo.



"A duras penas alcanzaron para superar el umbral", sentenció.



(Conozca más: Tras filtraciones, Petro habla de supuesta 'chuzada' a su campaña).

No me quejé, no le eché la culpa a nadie, y decidí votar en blanco, di las razones para hacerlo y me fui tres días a descansar y ver ballenas a Nuquí, Chocó. No vi ninguna ballena FACEBOOK

TWITTER

Además, se refirió a la crítica que le han hecho desde las elecciones del 2018, cuando decidió promover el voto en blanco e irse a realizar avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano durante el balotaje de ese año.



"Hace cuatro años perdí con Petro la oportunidad de pasar a la segunda vuelta, por 250 000 votos. No me quejé, no le eché la culpa a nadie, y decidí votar en blanco, di las razones para hacerlo y me fui tres días a descansar y ver ballenas a Nuquí, Chocó. No vi ninguna ballena y desde ese momento hasta el día de hoy, no he tenido descanso alguno".



(Puede ver: Federico Gutiérrez llama 'asesinos morales' a miembros del Pacto Histórico).

'No voto por Petro, no voto por Rodolfo'

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, candidatos presidenciales de la segunda vuelta del 2022. Foto: Jaime Moreno, EL TIEMPO - Milton Díaz. EL TIEMPO

"No puedo votar por Petro por varias razones, y voy a empezar con la más controvertida: por una razón 'personal'. Desde mi voto en blanco en el 2018 el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un 'uribista enclosetado'. El aliado de Duque. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno", argumentó el antioqueño para explicar por qué no desea apoyar al candidato del Pacto Histórico.



Además, dijo que el exalcalde de Bogotá no tiene las condiciones que él considera necesarias en un presidente de Colombia: "El respeto, el reconocimiento, la solidaridad y la empatía".



(Vea también: Rodolfo Hernández: Pacto Histórico es una 'gavilla criminal').

Facebook Twitter Linkedin

El candidato Rodolfo Hernández, tras su reunión con integrantes de la Coalición Centro Esperanza como Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo. Foto: EFE

Sobre Rodolfo Hernández, a pesar de que recordó que se conocen "desde hace varios años", opinó que "no sabe lo que son la prudencia y la pena".



A continuación, dio a conocer su opinión sobre los fallidos acercamientos para una posible adhesión a su campaña. Dijo que hubo un "final abrupto, patán y grosero".



"En nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas para ver si era posible encontrar coincidencias. Hicimos nuestro trabajo y él lo desestimó sin mirarlo, y entonces entendimos que lo que el candidato quería era una adhesión automática, que firmáramos un cheque en blanco a su nombre", detalló el medellinense.



Finalmente, Fajardo aseguró que los detalles del programa de gobierno del santandereano no son claros: "Lo cierto es que los detalles de su programa no son claros, en varios temas estamos en franca contradicción y en él no encontramos una propuesta que permita visualizar cómo sería su gobierno. Es una nebulosa por la que habría que votar prácticamente a ciegas".



(No deje de leer: Campaña de Gustavo Petro anuncia demandas por filtración de videos).

Sergio Fajardo, antes de anunciar su decisión para el balotaje del 29 de junio, había reaccionado al video en el que Roy Barreras plantea que hay que "dividir" al centro y "hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable" pueda sobrevivir para que divida la votación del centro. Incluso señala que hay que presionarlo para que acepte competir con Petro.

"Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado, para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre", declaró al respecto.

Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado, para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 9, 2022

POLÍTICA