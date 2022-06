Luego del revuelo que han causado los diferentes videos de Roy Barreras, el excandidato Sergio Fajardo ha emitido un comunicado en el que indica que votará en blanco.



El excandidato de la coalición Centro Esperanza ha reaccionado este jueves a las filtraciones en donde el senador Roy Barreras discute con miembros del Pacto Histórico distintas estrategias políticas enfocadas, entre otras, a ‘atacar’ a distintos líderes del centro como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.



En la misiva, Fajardo explica sus razones. Antes de esto, señala que el pasado 29 de mayo obtuvo el 4,2 % de la votación, 890.000 votos, que "a duras penas alcanzaron para superar el umbral".



Fajardo recuerda en su carta que hace cuatro años perdió por 250.000 votos la oportunidad de pasar a segunda vuelta. "No me quejé, no le eché la culpa a nadie, y decidí votar en blanco, di las razones para hacerlo y me fui tres días a descansar y ver ballenas a Nuquí, Chocó".



El excandidato a la Presidencia, antes de anunciar su voto para el próximo 19 de junio, comentó tres razones a partir de las cuales tomó su decisión:



-"Son los medios los que justifican el fin. Esta expresión es antagónica a "el fin justifica los medios", o dicho de otra forma, al todo vale".



-"De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Llega con corruptos, gobierna con corruptos".



-"Las propuestas y quien las lidera son inseparables. Por lo tanto, las condiciones, la forma de liderazgo, la historia de quien conduce determina la calidad de las decisiones y los resultados de las propuestas".



