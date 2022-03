El aspirante de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, inscribió este miércoles su candidatura presidencial junto a su fórmula a la vicepresidencia, el exministro Luis Gilberto Murillo.



Durante la inscripción, el exgobernador de Antioquía rechazó enfáticamente eventuales apoyos por parte del Centro Democrático, partido que está haciendo una consulta interna para definir con qué candidato irán a la contienda.



(Lea también: Sergio Fajardo: 'Hoy arrancamos la etapa de la remontada').

"Nosotros representamos un proyecto que va a generar un cambio. Es un proyecto político que no tiene nada que ver con el Gobierno actual que ha sido un fiasco y ese camino Colombia lo va a cerrar. Nosotros somos el cambio con ilusión que nos merecemos en el país. No aceptaría entonces un eventual apoyo del Centro Democrático", señaló.



También rechazó un eventual apoyo del Partido Liberal, antes de que su director, el expresidente César Gaviria, asegurara que no se va a unir a la campaña de Gustavo Petro y diera por "terminadas" las conversaciones con esa plataforma de izquierda y centroizquierda.



(Le puede interesar: Fajardo informa qué harán los otros miembros de la coalición en su campaña).

A los que aseguran que todo ya está decidido en esta primera vuelta, guárdense sus pronósticos. Tenemos 66 días para convencer a los colombianos de que esta es la opción que salvará al país de cuatro años más de peleas e insultos. ¡Esta campaña apenas comienza! pic.twitter.com/DNmksgoWND — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 23, 2022

Fajardo dijo que "es increíble" que el Partido Liberal lo haya excluido como opción.



"Es increíble que un partido que ha significado tanto en la historia de un país libre y de un grupo que ha luchado por las libertades en todo el territorio, que han sido rebeldes, que no se han sometido a ningún tipo de poder - como lo representa el Nuevo Liberalismo- hoy esté pensando escoger entre Duque y Uribe y Petro. Eso significa que no tienen una identidad, que la perdieron", dijo el candidato.



(Además: Alianzas y estrategias, la clave para la etapa que viene en la campaña).

Nos quieren hacer creer que esto es entre Petro y Fico. ¡Están equivocados! Somos la alternativa del cambio con ilusión, con educación, empleos, seguridad. Lejos del todo vale y las alianzas con los mismos de siempre. Arrancó la remontada, acompáñanos. https://t.co/8uQBHAohcC pic.twitter.com/iUcRFxuzQj — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 23, 2022

Finalmente, negó ser el candidato del expresidente Juan Manuel Santos. Esto a pesar de que en su equipo hay varios exministros y exfuncionarios de ese gobierno, incluido Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, María Ángela Holguín y Luis Gilberto Murillo.



"Yo he recorrido un camino de independencia y de alternatividad en este país. Creo en el Acuerdo de Paz y en que tenemos que construir la paz en nuestra Colombia. Tenemos que defender los derechos, apostarle al mundo rural, a hacer las transformaciones que nuestro país necesita, pero la respuesta es no", concluyó.



(Siga leyendo: Centro Democrático definirá apoyo para la Presidencia con encuesta).



POLÍTICA