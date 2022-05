Después de la jornada electoral de este domingo, Sergio Fajardo, quien era el candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, afirmó que habló con Rodolfo Hernández, quien obtuvo la segunda votación más alta en las elecciones y ahora se prepara para disputar la Presidencia con Gustavo Petro.



En conversación con Caracol Radio, Fajardo dijo que hablará con su Coalición para definir si van a apoyar a alguno de los dos candidatos.



"Tengo una responsabilidad de cómo poder aportar a Colombia y cómo empezar una nueva etapa en mi vida. Quiero profundamente a Colombia, he luchado por unas ideas que creo que muy pronto estarán más vigentes que nunca", afirmó el exalcalde de Medellín.



Sin embargo, dijo que ayer Rodolfo Hernández lo llamó para conversar, y recalcó que del lado de Gustavo Petro aún no ha mantenido ninguna comunicación.



"No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar", aseguró en Caracol Radio.



Con respecto a las conclusiones de su campaña, la cual quedó en cuarto lugar el día de ayer, con 888.579 votos, Fajardo dijo que ha estado "reflexionando mucho", y agregó: "Estos cuatro años han sido un proceso de aprendizaje inmenso. Tengo muchas cosas en la cabeza, tengo energía, tengo mucho por decir todavía. Me trataron de acabar estos años y no me dejé".



Aunque no dejó claro si volvería a lanzarse como candidato a la Presidencia, dijo que seguirá "aportando" al país y que no afirmará de nuevo que nunca va a volver a participar en elecciones.



"Voy a seguir aportando. No vuelvo a decir que nunca vuelvo a participar en elecciones. Viene un capítulo muy duro. El periodismo va a cumplir un papel muy importante para que esto no explote", añadió.



Finalmente, el que hasta el día de ayer competía para llegar a la Casa de Nariño, señaló que Colombia está cambiando, y quedó claro con los resultados electorales.



"Colombia cambió, no el cambio que representamos nosotros y debemos ver el cambio que ahora lideran Petro y Rodolfo. Tienen una responsabilidad inmensa. Quiero aportar, defendiendo los principios, la decencia y la decencia", dijo.

