El excandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se pronunció sobre los apoyos que algunos sectores del Pacto Histórico le han solicitado de cara a la segunda vuelta.



"Es curioso que, luego de que el Pacto Histórico montó una estrategia encabezada por Gustavo Petro para decirme de todo —corrupto, narcotraficante y demás—, ahora me convoca para salvar a país", dijo el exgobernador de Antioquia en Voces Rcn.



Luego de la jornada electoral del pasado domingo, Sergio Fajardo, quien era el candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, afirmó que habló con Rodolfo Hernández, quien obtuvo la segunda votación más alta en las elecciones y ahora se prepara para disputar la Presidencia con Gustavo Petro.



"Tengo una responsabilidad de cómo poder aportar a Colombia y cómo empezar una nueva etapa en mi vida. Quiero profundamente a Colombia, he luchado por unas ideas que creo que muy pronto estarán más vigentes que nunca", afirmó el exalcalde de Medellín.



Sin embargo, dijo que ayer Rodolfo Hernández lo llamó para conversar, y recalcó que del lado de Gustavo Petro aún no ha mantenido ninguna comunicación.



No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar", aseguró en Caracol Radio.



Con respecto a las conclusiones de su campaña, la cual quedó en cuarto lugar el día de ayer, con 888.579 votos, Fajardo dijo que ha estado "reflexionando mucho", y agregó: "Estos cuatro años han sido un proceso de aprendizaje inmenso. Tengo muchas cosas en la cabeza, tengo energía, tengo mucho por decir todavía. Me trataron de acabar estos años y no me dejé".



