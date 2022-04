El candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se unió a las reacciones al trino que subió a las redes sociales el comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro.



(Contexto: La polémica entre Gustavo Petro y el general Zapateiro)



“Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del Gr. Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las FF. AA. ¡Ese no es el camino!”, escribió el exgobernador de Antioquia en claro apoyo a Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico.



(Además lea: Duque respalda a Zapateiro en declaraciones contra Petro)

(Además lea: Zapateiro respondió a trino de Petro sobre generales 'en nómina' del 'clan')

Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del Gr. Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las FFAA. ¡Ese no es el camino! — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 22, 2022

El pronunciamiento del alto oficial del Ejército se dio luego de su respuesta a señalamientos hechos por Petro, quien aseguró que había generales aliados con el 'clan del Golfo'.



El pasado 20 de abril, Petro se había pronunciado sobre la muerte de siete soldados en Frontino, Antioquia, por un ataque del 'clan del Golfo', y había compartido en su Twitter el siguiente mensaje: "Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales".



Y este viernes, el comandante del Ejército rechazó por el mismo medio esos señalamientos.



En una secuencia de seis trinos, Zapateiro dijo que el sacrificio de soldados no debería "ser usado en narrativas de campaña política".



"Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la @FiscaliaCol de los hechos que usted menciona, sea quien sea", escribió el general.



Zapateiro se refirió al video conocido hace algunos años, llamado popularmente el ‘Petrovideo’, en el que se ve a Petro recibiendo una suma de dinero de parte de su excolaborador Juan Carlos Montes, en hechos que ocurrieron en octubre de 2005.



"A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura", escribió en otro de los trinos el comandante del Ejército.



(No deje de leer: Equipo especial investiga ataque en Frontino que causó muerte de 6 soldados)



Por esos hechos el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación por caducidad, y la Corte Suprema de Justicia también archivó el caso y dijo que los hechos no solo ya prescribieron sino que lo que allí se aprecia no era delito y "que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito".



Petro respondió a los trinos del general y afirmó: "No he hablado del general Zapateiro, no sé por qué se siente aludido".



Desde la campaña de Petro, su jefa de debate, Katherine Miranda, fue enfática: "Zapateiro a sus zapatos!!!! ¡NO SE META EN POLÍTICA!".



A esas reacciones también se unió la de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, quien exigió que el alto mando del Ejército sea "llamado a calificar servicios de inmediato". Enciso asegura: "Al enfrascarse en disputa con uno de los candidatos a la Presidencia, pone en entredicho su obediencia y con ella, la de todo el ejército, a quien podría ser el próximo presidente".



ELTIEMPO.COM