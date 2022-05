Sergio Araújo Castro, uno de los fundadores del partido Centro Democrático, anunció este lunes que despedirá a los trabajadores de sus empresas que este lunes 29 de mayo voten por Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico a la Presidencia.

"Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida", escribió en su cuenta de Twitter.



"Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir", agregó.



Ante un cuestionamiento de un usuario en las redes sociales, Araújo le respondió: "No constriño, ni pido el voto para nadie. Entiendo que les gusten Enrique, Rodolfo, Fajardo o Fico y que voten a conciencia por quien quieran pero me reservo el derecho a la libre remoción de quien a mi criterio no deba trabajar conmigo ( Como quien escoja votar por un criminal )".



El usuario, además, le dijo:



"1. El voto es secreto; ¿Cómo tienes información del voto de tus trabajadores o familiares?



2. Decirle a trabajador que puede votar por quien quiera, pero si vota por X, lo despide, eso no es libertad; es un delito denominado CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE AGRAVADO inc 3 Art. 387 CP".



Araújo es uno de los fundadores del Partido Centro Democrático y fue uno de sus directivos.



En las elecciones de 2018 estuvo en la campaña que llevó a Iván Duque a la Presidencia precisamente en la que el hoy jefe del Estado se enfrentó con Petro.



Ha sido aspirante a la alcaldía de Valledupar y al senado de la República, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no ha logrado su objetivo.



En la actualidad da sus opiniones en varios medios de comunicación, especialmente en radio y en prensa escrita.



Hace un tiempo se conoció de su renuncia al partido Centro Democrático. "Renunciar al partido me permite opinar con mayor libertad, sin el apego y sin la sujeción a las reglas de un partido que, por haber estado en la Dirección Nacional y haber sido fundador, me obligaba a tener una posición rígida frente a las directrices de la colectividad", explicó en esa oportunidad.



