Como es apenas obvio, tan pronto asuma como presidente de la República, el senador Gustavo Petro va a tener oposición política, e incluso de otros sectores.



En las elecciones del pasado domingo se evidenció, como es apenas elemental, que en su triunfo no hubo unanimidad, sino que fueron más de 10 millones de personas las que votaron por el otro candidato, por el otro proyecto político.

Pero también es un hecho que Rodolfo Hernández no parece muy interesado en liderar la oposición, aunque fue el candidato que obtuvo los más de 10 millones de votos.



Además son muchos los que aseguran que buena parte de la votación de Rodolfo no fue de personas que votaron por apoyar sus propuestas, sino que sufragaron en contra de Petro.



Así las cosas, lo que queda ahora por definir es quién asumirá o se convertirá en el líder de la oposición .



Por supuesto que esto en buena medida dependerá de la decisión que tomen los partidos antes del 7 de septiembre cuando, según las normas que amparan los derechos de la oposición, los partidos con asiento en el Capitolio tendrán que declararse de gobierno, independientes o de oposición.



En ese sentido hay que señalar que precisamente en el Pacto Histórico están trabajando de forma ardua para armar una gran coalición que acompañe el gobierno del presidente Petro a partir de este 7 de agosto.



Visto así el panorama, hasta el momento hay acercamientos del Pacto con el Partido de 'la U', y con el liberalismo. Es más, el jefe del Partido Liberal ya ha tenido varias conversaciones con Petro, por lo que ya quedó claro que ese partido no será de oposición.



Mientras tanto, el jefe natural de Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ha dicho que por el momento solo está interesado es en su recuperación luego del grave accidente ciclístico que sufrió el mes anterior.



Así las cosas pareciera que la oposición estará en cabeza del Centro Democrático.



En ese partido se ha mostrado con dichas intenciones el senador electo Miguel Uribe, pero hay quienes dicen que todavía le falta mucha experiencia para asumir ese reto. "Desde el Senado, defenderé la democracia, la libertad y la actividad económica. Haré una oposición inteligente, con base en los hechos y siempre teniendo en mente primero a Colombia", señaló el congresista.



En ese sentido, una de las llamadas a liderar esa oposición podría ser la senadora María Fernanda Cabal , quien incluso en diálogo con EL TIEMPO aseguró que sí quiere liderar la oposición al gobierno de Petro y destacó que tiene la capacidad, el discurso y el conocimiento para hacerlo.



Para nadie es un secreto que el verdadero líder del Centro Democrático es el expresidente Álvaro Uribe, aunque en los últimos días, particularmente en la campaña que acaba de concluir, se le vio un poco silencioso e incluso alejado de la mecánica política.



Precisamente la senadora Cabal dijo que Uribe dejó un legado que sigue vigente y que la ausencia de garantías judiciales y la persecución política lo han llevado a donde está hoy.



El asunto es que los líos judiciales en los que se ha visto implicado el expresidente lo han hecho que se concentre más en su defensa que en estar en el ambiente político. Y eso, según han dicho personas cercanas a él, lo ha diezmado un poco.





Opiniones

El senador Armando Benedetti, jefe de campaña de Gustavo Petro, dijo que la idea del Pacto Histórico es hablar con todos los sectores políticos, "incluido Uribe".



"A nivel personal creo que es el actor más importante de la oposición, el que más ascendencia tiene sobre los demás. Él debería ejercer la oposición", dijo Benedetti, quien añadió que "somos conscientes de que ese 50 / 50 de votos nos obliga a hacer un esfuerzo con los contradictores y buscar puntos de acuerdo".



Para Patricia Muñoz, catedrática de la universidad Javeriana, entre las fuerzas políticas que deberían quedar en la oposición, el partido a liderarla debe ser el Centro Democrático.



Y, en ese sentido, no descartó que el senador Miguel Uribe podría ser el llamado a guiarla, por ser el congresistas más votado.



Sobre el papel del expresidente, dijo que su figura "salió severamente golpeada, no solo por el triunfo de Petro, sino por los resultados en las legislativas".



"No creo que Álvaro Uribe estuviera interesado en asumir el ejercicio de la oposición, aunque no será una figura silenciosa ni ausente en el trabajo de la oposición de su partido", dijo.



