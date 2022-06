El exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, anunció que apoyará en segunda vuelta al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, pues considera que podría generar una "política económica razonable" y un cambio a largo plazo para el país.



(Le puede interesar: ‘Rodolfo prefiere el uribismo que el centro político’: Petro).



"Hace más o menos 90 años no tenemos una oportunidad igual para cambiar el país. En estas elecciones nos estamos jugando el próximo siglo. Lo que me dice mi corazón es que con alguien que tenga posibilidades de crear un nuevo partido, (se puede) hacer una cosa de largo plazo”, indicó Hommes en entrevista para Caracol Radio.

Y agregó: "Yo creo que del Pacto Histórico podemos hacer un partido nuevo, de izquierda democrática. La gran pregunta es si ellos lo quieren hacer. Si quieren, cuenten conmigo".



Por su parte, el líder del Pacto Histórico le agradeció a Hommes por el apoyo que expresa a su candidatura para la segunda vuelta y así como lo hizo con su contrincante, lo invitó a que hiciera parte de lo que ha denominado el 'gran acuerdo nacional', el cual consistiría en una salida concertada a la polarización política.



"Me gustaría que participara del equipo para trabajar el gran acuerdo nacional para las reformas que necesitamos para convivir en Paz", dijo Petro a través de su cuenta de Twitter.



Hommes expuso que hay "dos condiciones" para ratificar su apoyo hacia el dirigente de izquierda, entre ellas que si Petro llega a la jefatura del Estado debe desarrollar una política económica razonable y respetar la Constitución y la ley.



"Tengo la posibilidad real de estar con Petro si su propósito es democrático", puntualizó el exministro.



(Lea: ¿Por qué Hernández dice que acercamiento con Fajardo ‘ya terminó’?)



Hommes, quien se desempeñó en importantes cargos en el Gobierno, habló del camino apretado que tienen los dos candidatos que se medirán en las urnas el próximo 19 de junio y aseguró que la ciudadanía está dividida entre el "miedo y el descontento", lo que hace que la opinión apunte en diferentes sentidos.



Asimismo, indicó que los pronunciamientos que han hecho Petro y Rodolfo Hernández dejan ver que, "por lo menos de dientes para afuera", después de las elecciones de segunda vuelta estarán en procura de la defensa de la democracia, bien sea desde la oposición o desde el Gobierno como jefes de Estado.



"Hay mucha gente que no sabe si votar por Petro porque tiene miedo, y otra parte no sabe si votar por Hernández porque no saben qué va a hacer. Y yo creo que eso hay que irlo manejando, porque tendremos que tomar una decisión que va a cambiar el país", concluyó.

POLÍTICA

