En una reunión del Comité de Jefatura de Debate de la campaña de Gustavo Petro realizada a mediados de abril pasado, poco antes de que estallara el escándalo de las visitas del hermano del candidato a la cárcel La Picota, se habló de cuál sería la mejor manera de manejar la inminente revelación a la opinión pública de esos contactos.

En Semana Santa se conoció que Juan Fernando Petro estuvo en esa cárcel reunido con condenados por la justicia como Iván Moreno Rojas y Álvaro García Romero, supuestamente promoviendo la polémica política de 'perdón social' promovida por su hermano.



En esa misma semana se conoció un audio del capo de La Guajira Marquitos Figueroa promoviendo el apoyo a Petro, manifestación que en su momento fue condenada por el Pacto Histórico, que negó versiones según las cuales estaba buscando apoyos en esos sectores a cambio de la oferta de no extradición.

Un video revelado este miércoles por la revista Semana muestra una sesión híbrida de ese comité de Jefatura de Debate a la que asistieron, entre otros, el senador Roy Barreras, la exministra y congresista electa Clara López y los congresistas Temístocles Ortega y Roosvelt Rodríguez.



Barreras, quien es uno de los más importantes asesores de Petro, dice que hay que "estallar controladamente" el inminente escándalo: "Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición (...) En los pabellones se han reunido (...) Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo".



La recomendación del senador fue que Petro saliera de inmediato a "descalificar" esas visitas a las cárceles: "No salir a dar explicaciones ni decir no, es que la persona que fue quería decir otra cosa y es que la extradición es una figura neocolonial y no se qué. No, no, no".



Cuando se supo de la visita del hermano de Petro a Iván Moreno, uno de los cerebros del 'carrusel de la contratación' en Bogotá, hubo explicaciones contradictorias en la campaña del Pacto Histórico. Inicialmente el candidato dijo que su hermano había estado en la cárcel en desarrollo de la idea de 'perdón social', según la cual es necesario dar "una segunda oportunidad" incluso a quienes han sido condenados por delitos.

"Él (Iván Moreno) no es narco, no es 'parapolítico', fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles", le dijo Gustavo Petro a la W en ese momento.



Después afirmó que su hermano no tenía relación alguna con la campaña y que su visita a la cárcel la hizo como miembro de una ONG. Y al final se sugirió que existía una especie de complot para desprestigiar al candidato.



En el video revelado por Semana, Barreras señala que la campaña debe "anticiparse al tema de los extraditables" y a otros posibles escándalos, pero también intentar que el candidato Petro "elimine las propuestas complejas, así sean geniales, y elimine absolutamente las propuestas que dividan, así sean justas y liberales".



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM