En entrevista con La W, el senador electo por el Pacto Histórico Roy Barreras le solicitó a la Fiscalía que investigue "quién chuzó, quién se infiltró, quién grabó, quién filtró y quién se está beneficiando" de los videos publicados en los que miembros de la campaña presidencial hablan de cómo afectar a otros candidatos y sobre la información de las visitas a las cárceles.



“Lo que está clarísimo es que la campaña del Pacto fue espiada, chuzada e infiltrada durante, por lo menos, 10 meses de manera sistemática, porque 10 meses tiene la primera grabación conocida”, enfatizó Barreras.



Roy Barreras hablando de la campaña previa a las consultas presidenciales. Foto: Captura de video

"Lo que las grabaciones han demostrado es que la campaña, alertada del riesgo de que personas —de manera inescrupulosa— pudieron usar la campaña para eventualmente hacer ese tipo de ofertas ilegales, decidió descalificar de manera inmediata cualquier práctica de esa naturaleza”, le expresó el jefe de debate del Pacto Histórico al medio citado.

Además, el congresista manifestó que "ni más faltaba que se pudiera usar el nombre de la campaña" para realizar ofertas de no extradición a presos extraditables.



Este reiteró que en estos hechos se identifica, según él, "un nuevo episodio de chuzar una campaña opositora". Por esa razón, recordó que, junto al senador Iván Cepeda, denunció hace tres años 'chuzadas' contra la oposición y periodistas.



Sobre las declaraciones en las que se refirió a "dividir el centro"y calificó a Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo como "amenazas" para su campaña, declaró: "¿Cómo cree que habrán tratado a la campaña de Petro en los comités estratégicos de las otras campañas? Si públicamente no han hecho sino insultarnos, decirnos guerrilleros, Clan del Golfo y cualquier cantidad de improperios. En estas grabaciones, siendo privadas e íntimas, no encuentra ni siquiera un adjetivo o grosería contra los competidores legítimos”.



Roy Barreras (izq.) y Gustavo Petro (der.). Foto: @petrogustavo

Finalmente, el jefe de debate del Pacto Histórico comparó la situación actual con el escándalo de Watergate, que derivó en la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon.



"Por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en Watergate. Chuzaron nuestra campaña, esa es la verdadera guerra sucia. Y, sin embargo, en las múltiples grabaciones ilegales no hay ningún acto ilegal ni ningún plan extraño. Conversaciones de estrategia, analizando competidores, escenarios y acciones como hacen todas las campañas en el mundo", sentenció Barreras.



