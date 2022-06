Este jueves, 23 de junio, la bancada del Pacto Histórico para el Congreso que tomará posesión el próximo 20 de julio se reunió con el presidente electo Gustavo Petro en el Hotel Grand Hyatt para definir algunos de los cargos que ocuparán los integrantes del partido desde la legislatura siguiente.



En ese sentido, trascendió que el senador Roy Barreras fue postulado oficialmente por su agrupación para llegar a la presidencia del Senado. Otros nombres que se barajaban dentro de la colectividad para esta dignidad eran: Alexander López, Gustavo Bolívar y Clara López. Cada uno presentó sus propuestas para esta función. Sin embargo, es importante saber por qué se impuso Roy Barreras entre sus copartidarios.

Anteriormente, el senador Gustavo Bolívar había avivado la disputa con el anuncio de su intención de llegar al cargo mediante este comentario: "Postulo mi nombre como Presidente del Senado. Ofrezco mi respaldo leal al nuevo presidente Gustavo Petro, mi experiencia de 4 años en el Senado y las comisiones económicas que aprobarán Ley de presupuesto, PND y Reforma Tributaria y la vigilancia estricta de todos contratos".

Sin embargo, la discusión culminó en el momento en el que Petro les expresó a los miembros de su bancada parlamentaria que se la quiere jugar por la paz y se refirió a Barreras: "Él ha sido un estratega experto en construir la paz", aseguró.

Precedentes de Roy Barreras con la paz

En ese sentido, es necesario recordar que Roy, quien ya presidió el Senado entre el 2012 y 2013, fue uno de los principales promotores de la paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC e impulsó estas acciones dentro de ese contexto:

Aprobación de la Ley de Víctimas. Presentación y aprobación del Marco para la Paz. Apertura de 19 mesas regionales para la paz. Recolección de aproximadamente 3.000 propuestas para su presentación en La Habana. Diálogos con líderes de grupos desmovilizados como el M-19, EPL, PRT y MAQL.

Con estos antecedentes, el ahora aspirante a la presidencia del Senado comentó este jueves, al conocer la designación de su nombre, las tres prioridades que tendrá la nueva bancada de gobierno en el Congreso: paz, justicia social y justicia ambiental.



"Un mensaje a los colombianos que tienen armas ilegales en la mano: vamos a trabajar para que dejen las armas, para que dejemos de matarnos, para que pare la matanza", enfatizó Barreras.



Además, él aseguró que ya está trabajando en la meta de obtener las mayorías parlamentarias que le permitan al Pacto Histórico definir los presidentes del Senado, Cámara de representantes y las respectivas comisiones dentro del Congreso.



Normalmente, se acostumbra a que la presidencia de la cámara alta sea otorgada al partido del presidente durante la incursión del Congreso electo. Por esa razón, Barreras tendrá que asegurar las alianzas parlamentarias ya mencionadas para garantizar su llegada al cargo en el legislativo.

¿Qué mensaje le envía al Congreso esta designación de Petro?

Debido a que Roy Barreras hizo parte en el pasado del Partido Liberal, Cambio Radical y la U, se entiende que el mensaje que envía Gustavo Petro al designarlo como su candidato para la presidencia del Senado es uno de tranquilidad para el establecimiento político, puesto que el designado no hace parte de los 'purasangre' del petrismo y no es considerado como alguien con convicciones ideológicas profundamente de izquierda.



Anteriormente, Francia Márquez, vicepresidenta electa y compañera de Barreras se había referido a la posibilidad de que este último llegara a la presidencia del Congreso: "Es una discusión que tendrán y tendremos que dar con el presidente y la bancada. A mí me preocupa eso pero hay una bancada del Pacto Histórico que tiene que discutir eso. Yo, en este momento de la discusión, colocaré mi punto de vista que tengo sobre esa definición", aseguró en entrevista para Telepacífico el pasado miércoles.

La determinación tomada por Petro se da a pesar de que el senador Barreras se encontraba en medio de una polémica hace un par de semanas debido a la filtración de videos de campaña en los que él y otros miembros del Pacto Histórico hablaban de estrategias para minar la credibilidad de sus contradictores en la primera vuelta presidencial.

