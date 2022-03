El comunicado del Partido Liberal en el que, por orden de su jefe máximo César Gaviria, se rompen las conversaciones y acercamientos con el Pacto Histórico por las “ofensas personales” de Francia Márquez contra el expresidente, ha caído como un baldado de agua fría al interior de la coalición de Gustavo Petro.



Francia Márquez, en su presentación como fórmula vicepresidencial de Petro, afirmó: "Nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal. Eso nunca lo hemos dicho. Siempre dijimos que con el Partido Liberal como tal hay toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije es el problema con César Gaviria como persona. Dije que él representa el neoliberalismo, más de lo mismo y este país quiere un cambio".



Sus palabras generaron la molestia del expresidente Gaviria, quien dijo que "Las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez (...) constituyen una ofensa inaceptable. Y hacen inviable cualquier dialogo con ese sector político".



Roy Barreras, en sus redes sociales, no ocultó su molestia ante el hecho ocasionado por comentarios de la candidata a vicepresidenta del Pacto Histórico: “El expresidente Cesar Gaviria es el gestor de la Constitución del 91 que el @PactoCol debe defender. Acompañó sin esguinces el Acuerdo de Paz", escribió en su cuenta de Twitter.



Asimismo, Barreras, quien ha fungido como uno de los principales gestores de la campaña de Petro y del Pacto Histórico, encargado de construir precisamente acuerdos y alianzas políticas que sumen en votos al movimiento de Petro hacia la Presidencia, comentó que este hecho deja las “puertas cerradas para construir gobernabilidad”.



“En relaciones de este nivel no se puede improvisar”, afirmó en su Twitter oficial. “Dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. Aún ganando ¡hay que gobernar!”, expresó.



Roy añadió que lo dicho por Márquez "más que un error político, es un error filosófico. Los dirigentes no sólo son lo que son, sino lo que representan. Francia y Gustavo representan el cambio. Gaviria PRESIDE (representa) al @PartidoLiberal , es decir a la historia de las ideas liberales".



Y aunque en un principio trinó que "el puente está quebrado", posteriormente escribió: "Invito a la conciliación. Se puede".

