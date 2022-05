Rodrigo Lara Sánchez, el exalcalde de Neiva y fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, habló con EL TIEMPO sobre la marcha de la campaña, sobre la propuesta de gobierno que tienen y sobre el trabajo que está desarrollando.



Calificó de terrible los audios que se conocieron el fin de semana de parte de una congresista electa del Pacto Histórico.



Este fin de semana trascendieron algunos audios y hubo muchos cuestionamientos en medio de la campaña. ¿Cómo ve eso?

Terrible. Terrible que el país caiga en un odio y en un resentimiento. No puede ser que el lenguaje sea destruir, quemar, acabar. Moralmente acaban a las personas, las destruyen. Esto no significa ocultar las verdades, los problemas, lo que existe. No puede ser posible que la campaña caiga tan baja en este nivel.



Toda la solidaridad la expreso por Sergio, porque lo conozco, porque no veo que sea justo esto que está viviendo el país. Lo mismo la solidaridad con Fico, porque lo que vamos a vivir, porque esa es la determinación, que van a acabar con Fico y con todo lo que esté allí, pues allí vamos a estar. Pero creo que ese no es el mensaje que quiere Colombia, por eso nosotros hablamos de unir a Colombia.

¿Pero lo que se vio este fin de semana no puede ser el inicio de algo más grande que se viene en la campaña?

Pues es muy preocupante, pero yo creo que tengo mi hoja de vida, tengo lo que he hecho en lo público, mi vida personal y familiar, todo se conoce, conocen mi actuar y con eso tengo la conciencia tranquila.



Federico Gutiérrez y su fórmula a la Vicepresidencia, Rodrigo Lara Sánchez. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Cuál es su mensaje para la gente en ese sentido?

Que la gente si tiene que estar muy despierta para ver estas campañas sucias, que a través de noticias falsas inundan las redes sociales. Hay que ser muy cuidadoso cuando se comparte, porque aquí no estamos para destruir, nunca lo he hecho, nunca ha sido mi estilo de hacer la política y por eso el llamado que le hago a toda Colombia es que no nos dejemos meter en ese problema, en ese odio, en ese resentimiento.

¿Y teme que la campaña de ustedes sea el blanco de esos cuestionamientos en lo que resta para las elecciones?

Ha sido muy feo todo lo que ha pasado, han sido feas las cosas que se ven acá en la política. Pero le digo que yo en mi interior tengo una paz y una tranquilidad de lo que he hecho, de lo que he actuado, el acompañamiento de mi familia, el respaldo de la gente, la confianza en Dios que me llena de serenidad.



Yo creo que la gente no puede confundir tampoco la decencia con la debilidad, la decencia con la falta de carácter, porque acá tenemos todo el carácter para gobernar, para decir no se puede, para denunciar, pero no queremos caer en una campaña de insultos, de desprestigio, llenando de mentiras la mente y dividiendo cada vez más a Colombia.



El punto es cómo vamos a unir después este país si le generamos tanto odio y tanto resentimiento, como nos vamos a sentar a gobernar. Eso es una responsabilidad que tenemos hoy los actores políticos en medio está campaña; es Colombia que a partir de la primera o la segunda vuelta va a ser una sola, no será la de un partido o la de otro partido.

¿Pero no le da la sensación de que la gente lo que quiere es un cambio?

Claro y ese es el cambio. Yo qué capital político tengo, mi vida, lo que he hecho como alcalde, no tengo un concejal, no tengo un congresista, porque no hice política. Esta es mi vida, lo que yo hecho y esa es la apuesta de lo que le estamos mostrando al país.



Queremos unir a Colombia, pero no unir a Colombia en un solo espectro, porque yo he oído gente que se ha robado este país, hoy pontificando de la salud y de que van a salvar la salud cuando se la robaron, cuando acabaron con Caprecom.

Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez. Foto: Diego Santacruz

¿Estamos hablando de gente que está en la otra campaña?

Yo creo que ya la gente sabe quiénes son. Desfalcaron entidades del Estado y hoy pontifican diciendo que van a hacer el cambio. Por eso nosotros vamos a trabajar para que Colombia cambie, pero que haga un cambio, una transición, energética, en lo social, en la salud.



Usted dice que eventualmente tendrán que unirse todos después de las elecciones. ¿Eso significa que si ustedes ganan estarían llamando al centro y al Pacto Histórico?

Yo lo hice cuando goberné, goberné con todos los sectores, busqué el talento y la capacidad y eso es lo más importante para el país. Busquemos el talento. Todos tenemos que entender que en el centro de todo, es el país, y eso los que nos tiene que unir.

Usted es médico, si llega a ser vicepresidente en que se compromete en materia de salud?

Aquí no hay que acabar lo que hemos construido, pero sí hay que hacer una reforma profunda.

¿Eso significa que la EPS se acabarán?

No hay que acabarlas, pero hay que quitarles los recursos.



¿Pero eso no es acabarlas?

No, porque la EPS son administradoras. Se le va a reconocer el 8 % por administrar, para que administren la salud, trabajen en prevención, mejoren hábitos de vida, hacer todo lo de promoción y prevención. Los recursos tienen que pasar del Estado a los hospitales y no del Estado a la EPS. En el centro tiene que estar el paciente.



