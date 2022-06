El senador Rodrigo Lara Restrepo se pronunció sobre las grabaciones filtradas en las que varios miembros del Pacto Histórico, movimiento que lidera Gustavo Petro, conversan sobre sus estrategias de campaña.



"Esto no es más que un bochinche y una pelotera propia de las postrimerías de unas elecciones. Estamos a 9 días de las elecciones presidenciales y esto es lo que se presenta siempre en esta época", dijo Lara.



Aseguró que no cree que la revelación de unos videos de una gente hablando sobre cómo golpear al adversario "en algo tan pugilístico como una campaña política produzca ningún efecto electoral a estas alturas", afirmó.



Y agregó: "Esto no le dice nada a la gente. La gente hoy en Colombia no tiene empleo, tenemos 13% desempleo. La gente no tiene cómo pagar la universidad de sus hijos. La gente es víctima de la inseguridad. Hay regiones en donde niños están muriendo de desnutrición. ¿Qué le dice un video de unos señores en un cuarto hablando de cómo golpear a otro competidor político?".



Finalmente expresó que cree que es un bochinche más de los que se dan en campaña y no hay nada de raro "la verdad es que el 70% de la plata de una campaña presidencial norteamericana se va en estrategias sobre cómo golpear al competidor. Es más, ellos sacan publicidad muy agresiva contra el competidor. Yo creo que aquí no hay nada nuevo".



REDACCIÓN POLÍTICA