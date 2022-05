A tan solo dos semanas para que se lleven a cabo los comicios presidenciales, el senador Rodrigo Lara aseguró que el Gobierno nacional estaría planeando aplazar las elecciones del próximo 29 de mayo.



De acuerdo con Lara, esto se da debido a que varios sectores políticos están presionando al Ejecutivo para que remplacen al registrador nacional, Alexander Vega. Esto, tras las inconformidades provocadas por las irregularidades en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo.



“Se ve mucha presión de sectores políticos para suspender o que se remueva del cargo al registrador Alexander Vega, yo no soy defensor del registrador, pero a dos semanas de las elecciones esto sería muy perjudicial”, aseguró el congresista a Caracol Radio.



De ser así y de acuerdo a lo que Lara le dijo a la emisora radial, el Gobierno tendría que designar un registrador ad hoc para las elecciones. Este funcionario podría decidir sobre lo que se ha preparado para el día de las elecciones, por lo que, según él, se podría tener que aplazar la votación.



“Cuando llega un ad hoc en víspera de las elecciones, perfectamente puede alegar que los ensayos, los escrutinios o los modelos funcionan mal. Y a partir de esto se buscaría un aplazamiento de las elecciones”, dijo al mismo medio.



Lara indicó que no está de acuerdo con esto y que se resiste a creer que “el Gobierno se pudiera atrever a tanto”.



"Hay rumores en el Congreso de que el Gobierno estaría ambientando una suspensión del Registrador como pretexto para nombrar un registrador Ad-Hoc y así aplazar la fecha de las elecciones. Me resisto a creer que el gobierno se pudiera atrever a tanto", escribió Lara en su Twitter.



Hay rumores en el Congreso de que el Gobierno estaría ambientando una suspensión del Registrador como pretexto para nombrar un registrador Ad-Hoc y así aplazar la fecha de las elecciones…



Me resisto a creer que el gobierno se pudiera atrever a tanto. https://t.co/UCZi9BCnBm — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) May 16, 2022

Hasta el momento, ni el gobierno de Iván Duque ni la Registraduría se ha manifestado con respecto a los señalamientos del senador Rodrigo Lara.



