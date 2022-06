Rodolfo Hernández controvirtió con el candidato presidencial Gustavo Petro, luego de que el dirigente político compartiera un trino de la periodista y exactriz de contenidos para adultos, Amaranta Hank, quien cuestionó que el exalcalde de Bucaramanga no pagó para su hija fuera liberada que el grupo guerrillero del Eln.



“Si bien Rodolfo no fue el culpable del asesinato de su hija, me pareció inhumano que contara con tanta naturalidad que pagó el rescate de su papá, pero no el de su hija adoptiva porque no quería gastar más dinero. Eso es frívolo”, dijo Hank.



El trino habría sido compartido por Petro, por lo que el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción respondió: “Espero que nunca le toque tomar una decisión como la que yo tuve que tomar Gustavo Petro”.

Espero que nunca le toque tomar una decisión como la que yo tuve que tomar. @petrogustavo

El secuestro de la hija de Hernández es un asunto que se ha hecho recurrente en el proceso de campaña por la Presidencia de Colombia. De hecho, en diferentes ocasiones al exalcalde de Bucaramanga le han preguntado sobre dicho episodio que él ha catalogado como "muy doloroso".



Según ha comentado Hernández, su hija Juliana Hernández Oliveros fue secuestrada por el grupo del Eln, en el año 2004, después de que fuera a Ocaña, (Catatumbo) junto a una amiga en medio de las vacaciones universitarias.



Hernández Oliveros habría pasado un tiempo en una finca en Ocaña, pero desde aquel entonces no se conoce de su paradero. Hernández dice que junto a su esposa "nunca supieron la verdad" de la responsabilidad del Eln en el secuestro de su hija, pero sí ha asegurado que fue "chantejado" para que fuera liberada.



Al igual que su hija, el padre del ingeniero Hernández, también fue secuestrado por el extinto grupo guerrillero de las Farc, y el candidato presidencial ha afirmado que pagó 15 millones de pesos para que fuera entregado por lo criminales que lo tenían retenido en contra de su voluntad.



La decisión del candidato y su familia fue diferente cuando conoció del secuestro de su hija, pues según cuenta, en ese momento sostuvieron una reunión familiar en la que definieron que no pagarían porque fuera liberada.



“Yo sentía que después cogían a Socorro y después cogían al otro, eso no tiene fin. Hicimos una reunión de familia: ‘¿Qué hacemos?’, y mi mamá me dijo: ‘No pague, vamos a ver qué pasa’, y la mataron”, contó Hernández en una entrevista con el medio radial de Blu Radio.

