Rodolfo Hernández está envuelto en un nuevo asunto legal, después de que se conociera que, junto a Colpensiones, realizó una apelación a una sentencia que le obliga a pagarle $176 millones a un extrabajador de su Constructora HG.



El pasado 9 de junio había sido citada una audiencia, pero finalmente no procedió la diligencia.



(Le puede interesar: Rodolfo Hernández: 'Les parece mal que esté de vacaciones en Miami en 2021')



En la polémica está relacionado un audio en el que su abogado, Eduardo Pilonieta, presuntamente habría presionado al Juez Segundo Laboral de Bucaramanga, Rubén Morales, para que postergara la audiencia judicial para después de la elección presidencial.

“El ingeniero (Rodolfo Hernández) no tiene cabeza para nada distinto que su elección del 19, aplácela para el 21, 22 (junio). Ayúdeme con eso, sea que nos convenga o no, sea que no o sea que pierde, ahórreme el escándalo, él no viene a la audiencia, pónganmele un poquito de sensatez Rubén”, dijo Pilonieta.



La demanda fue interpuesta por Celestino Flórez, quien fue vigilante en la urbanización San Cristóbal, en la ciudad de Bucaramanga. Dicho proyecto fue desarrollado por la Constructora HG, la cual es propiedad de Hernández y dirige su esposa Socorro Oliveros.



(También: Registraduría dice que no hace simulacros ni proyecciones de resultados)



Flórez denunció que entre los años 1986 y 1991, no recibió los aportes de pago de pensión cuando era vigilante de la urbanización, por lo que el juez laboral, Rubén Morales, condenó a Hernández el pasado 9 de junio de 2022, para que le pague $ 76'836.481 de pesos.



Adicionalmente, el fallo obliga a que el actual candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción realice otro pago por indemnización de $ 100 millones de pesos por "daños morales y perjuicios al trabajador", pues Flórez actualmente tiene 81 años, y según expresó el abogado laboral "está en premortem".



Precisamente, Morales le habría explicado al abogado de Hernández que el extrabajador de la Constructora HG, se encuentra en un delicado estado de salud, por lo que "tenía que resolver su situación este año"; sin embargo, el abogado que lleva el caso expresó que después de fijar la audiencia para el pasado 9 de junio, empezó a recibir intimidaciones.



(Siga leyendo: Rodolfo y Petro rematan sus campañas electorales)



Por su parte, los apoderados de Colpensiones y Rodolfo Hernández apelaron la decisión del juez ante el Tribunal Administrativo de Santander, y hasta el momento, su equipo legal no se ha pronunciado sobre esta polémica que envuelve su candidatura a pocas horas de la segunda vuelta.

POLÍTICA

Siga leyendo