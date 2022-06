Desde la campaña de Rodolfo Hernández se ha mostrado su rechazo por el modo político de su contrincante Gustavo Petro. De hecho, su jefe de debate, Óscar Jahir Hernández, quien ha acompañado la candidatura del exalcalde de Bucaramanga en diferentes regiones del país, y en específico, en Florida Blanca (Santander) expresó que no están de acuerdo con la contra campaña.



El jefe de debate de Hernández aseguró que "el pacto de Gustavo Petro es un pacto criminal", esto con referencia a las estrategias que fueron conocidas con la filtración de una serie de videos y con los ataques, que según él, han sido promovidos por simpatizantes del líder del Pacto Histórico.

"Para nosotros no es sorpresa la cantidad de noticias falsas y todos los ataques que se han venido dando en los últimos días, lo que sí genera una sorprende es la revelación de dónde viene y de la forma en la que lo han tratado (...) Ha sido ruin y miserable cómo han utilizado el dolor que ha vivido la familia del ingeniero Rodolfo Hernández", dijo el jefe de debate en entrevista con RCN Mundo.



Hernández aludió a que la campaña de Petro está promoviendo ataques en redes sociales a través de la creación de noticias falsas y "utilizando el dolor ajeno" con hechos familiares como el secuestro de la hijastra del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



A través de redes se formó un debate porque la cédula de Juliana Hernández Oliveros, quien fue secuestrada, aún aparece activa y está registrada para votar, por lo que algunas personas, entre ellos, denominados 'petristas' cuestionaron la veracidad de su desaparición.



Sin embargo, Rodolfo Hernández y su esposa aclararon que su hija no ha sido reportada como fallecida por ninguna autoridad jurídica, y por eso, su documento de ciudadanía está vigente y tiene bienes registrados a su nombre. "Respeten el dolor ajeno y no se aprovechen de las tragedias personales", indicaron desde la campaña de Hernández.



Además, el jefe de debate del piedecuestano señaló que Petro ha guardado reserva ante situaciones reprochables como el homicidio de Jesús Antonio Montano, líder indígena del pueblo misak, quien fue reportado como desaparecido desde el 5 de junio cuando iba desde Popayán a su casa en la vereda cercana La Rejoya (Cauca).



"Es preocupante lo que puedan a llegar a hacer con la presión a jurados, testigos y en los escrutinios. Estamos haciéndole un llamado a todos los 'rodolfistas' para que nos quieran ayudar a proteger la democracia este país", indicó el jefe de debate del Hernández.

