El senador electo por la Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido, quien también es reconocido como ‘Jota Pe’ Hernández, por ser un creador de contenido para YouTube, anunció su respaldo a la campaña presidencial del candidato Rodolfo Hernández.



Pulido fue el tercer senador más votado durante las elecciones legislativas para el Congreso de la República. El influenciador se postuló al Senado, por la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, y con el anunció de su apoyo a Hernández, se configura una perdida en la coalición por la que aspira Sergio Fajardo.

El 'youtuber' y senador señaló que respaldará la aspiración del exalcalde de Bucaramanga, pues considera que es el único de los candidatos que "cuenta con la independencia y los medios" para luchar de manera real contra la corrupción y la politiquería del país.



"Gracias por su apoyo @JotaPeHernandez, con su ayuda todo será diferente. A todos los politiqueros, el tiempo de robar se les acabó! #RodolfoPresidente", dijo el candidato del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Yo tengo claro que no hay un candidato perfecto, pero entre todas las opciones he decidido apoyar a ese candidato que por primera vez en la historia de este país, sacudirá a Colombia de una manera impresionante. ”, dijo ‘Jota Pe’ Hernández.



Y agregó: "A su edad y con su fortuna, Rodolfo Hernández muy bien podría dedicarse a disfrutar de su dinero, pero no, prefirió dedicar los últimos años de su vida a enfrentar las mafias y los rateros más grandes del país para que la vida de los colombianos mejore".

