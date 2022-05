El candidato presidencial Rodolfo Hernández decidió en la última semana de campaña, no asistir a los debates presidenciales junto a los demás candidatos que se debatirán este domingo por la Presidencia de Colombia.



Sin embargo, después de expresar su negativa a esta clase de eventos, simpatizantes y miembros del movimiento 'rodolfista' están promoviendo un debate en el que Hernández hablará sobre sus propuestas y temas de campaña a tan solo un día para los comicios a nivel nacional.

En una publicación de la comunidad 'rodolfista' anuncian que hoy a las 7:30 p.m. hará una transmisión por Facebook Live que llama “el debate del pueblo” en el que “no dejará títere sin cabeza”.

“He tomado la decisión de no asistir al debate de este jueves 26, como un llamado a los otros candidatos a no contribuir a ese espectáculo de egos y ataques como fue el del debate del lunes pasado”, anunció el exalcalde de Bucaramanga, después de no cumplir con su asistencia al debate presidencial organizado por EL TIEMPO y la revista Semana.



Entre los argumentos de Hernández para abandonar los debates de la última semana de campaña estuvo que, según él, hay un “show” de aspirantes a las jefatura del Estado “destruyéndose entre sí para ganar votos” y esta no es la “prioridad” de lo que Colombia quiere hoy.

