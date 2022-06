Rodolfo Hernández reaccionó con dureza tras la publicación de una serie de videos en las que aparecen varios miembros de la cúpula de la campaña de Gustavo Petro: "¿Este es el presidente que Colombia quiere?", preguntó el exalcalde de Bucaramanga.



¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 9, 2022

Roy Barreras hablando de la campaña previa a las consultas presidenciales. Foto: Captura de video

“¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”, argumentó Hernández.



El candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción respondió así a los videos entre los cuales hay uno en el que aparece Roy Barreras, en una reunión de campaña, en la que dice:



“Tenemos dos cosas por hacer: o dividir ese centro más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive intentar salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o, todo lo contrario, porque Fajardo es una amenaza”.



"Dirigentes del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables. Eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir, descalificarlo y no salir a decir: 'la persona que fue, quería decir otra cosa, o que la extradición es una cosa neocolonial, no, no no'", agrega el senador Barreras, integrante de la campaña de Petro.



