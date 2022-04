El actual candidato presidencial, Rodolfo Hernández -quien ejerció como alcalde de Bucaramanga desde el 2016 hasta su posterior renuncia en 2019- está involucrado en un juicio por corrupción y presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contrato durante su gestión.



Pese a estar afrontando este proceso legal, Hernández no ha desistido de su aspiración presidencial, de hecho, el exalcalde de Bucaramanga junto a su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, ha afirmado que de llegar a presidir el próximo Gobierno, su principal objetivo sería luchar contra el delito por el que hoy es investigado: la corrupción.



Rodolfo Hernández, candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

En una entrevista que sostuvo Hernández con Caracol Radio afirmó que en el curso de su administración de Bucaramanga, "no se robó un peso" de los recursos de la capital santandereana.



“Yo no me robé un peso, al contrario, saqué el nido de ratas de la Alcaldía”, aseguró Hernández, quien logró oficializar su candidatura presidencial con la recolección de 1'800.000 firmas por el movimiento independiente Liga de Gobernantes Anticorrupción.



La investigación de la Fiscalía General indica que Hernández habría ejercido su poder como mandatario de Bucaramanga para direccionar el otorgamiento del contrato de consultoría 096 de 2016, por un valor de 336 millones de pesos, al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien finalmente fue escogido como contratista.



El pasado lunes, 18 de abril, se llevó a cabo la audiencia preparatoria en la que se presentaron las estipulaciones del caso y los puntos que acordaron la defensa y la Fiscalía como probados. Será el próximo 21 de julio la fecha en la que se realizará el juicio penal contra el exalcalde de Bucaramanga.



“Acá el tema no es Rodolfo Hernández, acá es cómo se puede joder a Rodolfo Hernández”, agregó el actual aspirante presidencial durante su diálogo con el medio citado.

