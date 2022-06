Rodolfo Hernández, aspirante a la presidencia, abrió una discusión por el número de horas de la jornada laboral en Colombia para los funcionarios públicos. En un Facebook Live con su fórmula vicepresidencia, Marelen Castillo, dijo que tendrá un gobierno con diez horas de trabajo que empezará a las 6 de la mañana y terminará a las 4 de la tarde. “No es llegar a tomar tinto y a hablar paja, hablar por celular, irse para el baño, no, trabajando a las 6 de la mañana hasta las 4-5 de la tarde, miremos a ver”, dijo Hernández. En ese espacio, añadió, habrá media hora para almorzar.

Con su anuncio se abrió una polémica porque sus contradictores aprovecharon poara interpretar que él va a cambiar la jornada laboral.



En efecto, Gustavo Petro, su competidor, dijo: "La jornada laboral de 10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador como se hacía en el siglo XIX, la época del capitalismo salvaje. Hay cierta dirigencia económica con su candidato, que quiere llevar a la gente es a una nueva esclavitud".



Sin embargo, otro sectores interpretaron que la propuesta del ingeniero es solo para los empleados públicos. Y también, hay otra vertiente que considera que se refiere exclusivamente al trabajo de él como presidente de la República y para su equipo de Gobierno.



La propuesta fue hecha el pasado domingo 5 de junio, durante una transmisión en vivo en la que planteó cual será su estilo de Gobierno.



Hernández le dijo a su llave presidencia que “lo que le toca es levantarse desde las 4 de la mañana” y empezar a trabajar desde las 6 de la mañana.



“No es llegar a tomar tinto y a hablar paja, hablar por celular, irse para el baño, no, trabajando a las 6 de la mañana hasta las 4-5 de la tarde, miremos a ver”, dijo Hernández.



El aspirante por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción también afirmó que lo preferible es que la salida de las oficinas no coincida con las horas pico “para no incrementar el trancón” en las ciudades.



“Eso lo tenemos que hacer, y media hora de almuerzo, porque más de media hora ya tocaría que comieran bocachico lleno de espinas para que gastaran más tiempo”, añadió.



En la conversación Marelen Castillo le dijo a Hernández “no me va a dejar dormir por los colombianos”.



“Vamos a trabajar por Colombia, de 6 de la mañana a 4-5 de la tarde. Está por definirse. Para que los 4 años calendario se vuelvan en tiempo casi 6, es decir, nos pagan 4 años y convertimos ese tiempo, trabajando con esa intensidad, entre 5 y medio y 6 años”, dijo Hernández.





POLÍTICA