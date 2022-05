El candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, también llevó a cabo su cierre de campaña en plaza pública.



Hernández no asistió presencialmente al evento que conglomeró a simpatizantes de su campaña por la Presidencia de Colombia, pero a través de conexión remota se dirigió a las personas interesadas por su candidatura.

Durante su discurso, el candidato independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseguró que impulsará un modelo anticorrupción si preside el próximo cuatrienio. Además, habló sobre la necesidad de unificar el código penal.



"No me voy a robar ni un peso. No robar, no mentir, no traicionar y lograr una modificación del código penal", fue el compromiso que hizo Hernández.



Cierre de campaña de Rodolfo Hernández. Foto: Cortesía campaña Rodolfo Hernández

Precisamente, la campaña presidencial de Hernández se ha caracterizado por ser

austera, pero algunos miembros del voluntariado “rodolfista”, promovió una caravana por la capital de departamento de Santander.



Y aunque Hernández no asistió de manera presencial a la tarima por motivos de seguridad, dijo: “Estamos a nada de tenerlo todo. Estamos cansados de trabajar y que nos quiten. Vamos a votar en contra de nuestros ladrones”, dijo.

