El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, publicó un video en sus redes sociales en el cual le hace algunas peticiones al presidente electo Gustavo Petro.



Aseguró que lo invitará a Bucaramanga y Piedecuesta. Desde allá le pedirá acciones para el saneamiento básico de su departamento, Santander.

La segunda petición está encaminada a la infraestructura. "Si usted se va para el sur, tapón, cuatro horas para 92 kilómetros. Si se va para el norte, igual. Medio están destrancando la que va para Barrancas, pero acá la vía lleva seis años paralizada, Vamos a ver cómo activamos eso", dijo.



La tercera petición, sin embargo, no es muy clara. Primero aseguró que para esta les pedirá ayuda a todos los santandereanos con el fin de solicitar "tres cosas y no pedir 200, porque no hacen ninguna. Tres que podamos identificar", aseguró.



Luego afirmó que invitará a Petro a Cali y Ciénaga de Oro "sin renunciar a la crítica de fondo sobre la robadera".



Al final del video asegura que deja a disposición esas peticiones para que sean analizadas. "Tres obras para Piedecuesta, tres para Bucaramanga, tres para Ciénaga de oro y tres para Cali. Eso no quiere decir que no se hagan en el resto del país. Esto es para mandar un mensaje que estamos trabajando por Colombia", concluyó.



Los usuarios, en sus redes sociales, se han animado a participar para proponer la tercera solicitud que no queda muy clara en el video. "La doble calzada de la Virgen hasta Colorados norte", "viaductos que conecten Bucaramanga y San Gil, para mejorar turismo, comercio, salud y vida de los santandereanos", son algunas de las opciones que se leen.