El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, se encuentra por estos días en Estados Unidos atendiendo entrevistas de medios de ese país.



En la noche de este jueves, por ejemplo, estuvo en vivo en el programa del periodista peruano Jaime Bayly.

Otra de las entrevistas que tuvo fue con la cadena Telemundo. Sin embargo, en esta ocurrió un hecho que ha levantado polémica.



"El candidato presidencial de Colombia dio una entrevista a Noticias Telemundo y al preguntarle por un proceso judicial que está por enfrentar, miembros de su equipo interrumpieron la grabación. Luego decidió responder", aseguran desde el medio sobre lo sucedido.



En medio del diálogo, el periodista Rogelio Mora-Tagle le pregunta "Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción, sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso?".



Hernández responde y dice: "No me metieron uno, 200 procesos". En ese instante, entra una mujer que le dice al presentador "Listo, ya" y reclama que ya no tienen más tiempo para la entrevista.



"Pero deja que responda eso y nada más, porque o si no queda inconcluso, por favor", dice Mora-Tagle.



Hernández se levanta de su silla del set y dice "Yo no debo nada, tengo el alma limpia pues contestemos y cortamos", asegura.



Luego, en cámaras, le dice al periodista "Usted no puede pretender, Rogelio, hacerme esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle. Yo no me he robado un peso, no me lo he robado y nunca me lo robaré", concluye.



El periodista, luego de que se publicó el video, trinó: "Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con el @ingrodolfohdez: el Candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo. #LasCosasComoSon".

El periodista de Telemundo le pregunta a Rodolfo Hernández sobre su proceso de corrupción. Inmediatamente llegan dos de sus asesores para terminar la entrevista por "tiempo". pic.twitter.com/vNd9lxkkew — Óscar Shelby (@YerbaMalaMuere) June 10, 2022

