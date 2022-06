El candidato presidencial Rodolfo Hernández habló este lunes en Bucaramanga ante un nutrido auditorio de productores de cacao, donde no solamente se refirió a los asuntos relacionados con ese producto sino también a la economía nacional.



Claro que el candidato presidencial igualmente se refirió a los acercamientos que tuvo con el excandidato presidencial Sergio Fajardo, y dijo que el exgobernador de Antioquia "tiene la puerta abierta".

El candidato presidencial no descartó que el país pueda entrar en una cesación de pagos si no frena a los corruptos y tambièn habló sobre el aumento del voto en blanco en las encuestas y fue claro en señalar que la gente debe tener claro que votar en blanco no resuelve los problemas.

"Gracias por la invitación a este evento en el que conocí el estado actual del sector cacaotero del país y los avances científicos y tecnológicos que han permitido su crecimiento, siendo Santander el principal productor de cacao en Colombia", destacó el exalcalde de Bucaramanga.



